Christian Graz rechnet mit einer ganzen Welle erschöpfter Topmanager. Der Mediziner erklärt, wie man mit Erschöpfung umgeht und sich die innere Balance wiederfinden lässt.

Der Managerarzt meint, auch für Führungskräfte ist es wichtig, um Hilfe bitten zu können – und mal abzuschalten. (Foto: Max-Grundig-Kliniken) Christian Graz

Christian Graz hat wahrscheinlich den idyllischsten Arbeitsplatz, den sich ein Chefarzt wünschen kann. Er arbeitet in der privaten Max Grundig Klinik auf der Bühlerhöhe, mitten im Schwarzwald. Die Themen, mit denen sich Graz befasst, sind weniger schön: Er behandelt kranke Manager.

Herr Graz, die Wirtschaft befindet sich im Dauer-Krisenmodus. Wie viel Prozent der Manager, schätzen Sie, sind überlastet?

Bei etwa einem Drittel aller Erwerbstätigen in Deutschland wurde zuletzt 2021 als Folge von Stress eine psychosomatische Störung wie Angsterkrankung oder Depression diagnostiziert. Der Arbeitsplatz gilt als Stressfaktor Nummer eins. Psychische Diagnosen machen den weitaus höchsten Anteil an krankheitsbedingten Fehlzeiten in Unternehmen aus. Manager werden zwar nicht gesondert betrachtet. Ich bin aber überzeugt, dass diese Berufsgruppe überdurchschnittlich betroffen ist.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen