Interview Multi-Aufsichtsrätin Clara Streit: „Wir müssen gestalten, nicht verwalten“

Düsseldorf Clara Christina Streit ist eine der mächtigsten Frau unter Deutschlands Aufsichtsräten. Im aktuellem Handelsblatt-Ranking erreicht die 53-Jährige Rang neun. Die frühere McKinsey-Seniorpartnerin kontrolliert zwei Dax-Konzerne, die Deutsche Börse und den Wohnungskonzern Vonovia. „Als Aufsichtsrätin will ich gestalten, nicht verwalten“, sagt Streit im Interview mit dem Handelsblatt über ihre Arbeit.

Bei beiden Unternehmen ist sie in wichtigen Ausschüssen vertreten. „Viele großen Entscheidungen über Fusionen, Übernahmen, Transformationsprozesse, Besetzungen werden hier vorbereitet“, sagt Streit über ihre Arbeit darin. „Der Teig ist noch weich, er wird in den Ausschüssen geknetet.“

Bei der Transformation der deutschen Wirtschaft in puncto Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Diversität und Krisenresilienz sieht sie die Aufseher in der Pflicht – und auf gutem Weg. „Die Aufsichts- und Verwaltungsräte sind aktiver geworden“, sagt Streit. „Das angelsächsische Modell des Boards ist im Stil und auch tatsächlich auf dem Vormarsch.“ Die Notwendigkeit weiterer Gesetze, Reformen oder Quoten für gute Unternehmensführung sieht sie nicht.

Im Interview verrät sie auch das Geheimnis ihres stark gestiegenen Einflusses. Es ist ihr Engagement in den heimlichen Machtzirkeln der Aufsichtsräte, den Ausschüssen, und es sind ihre Netzwerke.

Lesen Sie hier das komplette Interview:

Frau Streit, Sie sind laut Handelsblatt-Ranking die Topaufsteigerin bei den Dax-Kontrolleuren. Sie gehören jetzt zu den zehn einflussreichsten Aufsichtsräten Deutschlands, in einer Reihe mit ehemaligen Dax-CEOs wie Nikolaus von Bomhard, Michael Diekmann und Joe Kaeser. Überrascht Sie das?

Ja, aber ich freue mich. Ich habe diesen Beruf der professionellen Aufsichtsrätin schließlich vor zehn Jahren sehr bewusst gewählt. Es ist, wenn sie so wollen, meine zweite Karriere. Und in dieser Zeit habe ich schon für 13 Chairmen beziehungsweise Aufsichtsratsvorsitzende in acht verschiedenen Gremien in sechs Ländern gearbeitet. Gerade diese Vielfalt ist sehr bereichernd.

Inwiefern? Wie entwickelt man sich als Aufsichtsrat?

Es gibt zwar keine wiederkehrenden Muster oder Schablonen. Als Aufsichtsrat sind Sie schließlich aber zum Beispiel in Extremsituationen besonders gefragt: feindliche Übernahmen, der CEO geht zum Wettbewerber, Fusionen, Übernahmen, Pandemie, Krieg. Es gibt schon so eine Art Krisen- oder Ausnahmekompetenz, und die steigt mit der Gremienerfahrung.

Vita Clara Christina Streit Die Beraterin Vor ihrer Karriere als Multiaufsichtsrätin, die sie mit 42 Jahren startete, war Clara-Christina Streit eine der wenigen deutschen Top-Beraterinnen. In der deutschen Gesellschaft der weltweit größten Strategieberatung McKinsey war sie die erste weibliche Seniorpartnerin. Mehr als 20 Jahre beriet sie Kunden aus der Finanzindustrie und in Finanzierungsfragen. Zudem engagierte sie sich bei McKinsey im wichtigen globalen Wahlkomitee für neue Partner. 2015 verließ sie das Unternehmen. Die Aufsichtsrätin Die 53-jährige Streit kontrolliert zwei Dax-Konzerne. Bei der Deutschen Börse sitzt sie im Präsidial- und im Nominierungsausschuss. Beim Wohnungskonzern Vonovia leitet sie den Finanzausschuss und ist Mitglied im Präsidial- und Nominierungsausschuss.. Zudem sitzt sie in den Gremien des Schweizer Investmenthauses Vontobel und des portugiesischen Handelskonzern Jeronimo Martins.

Bei Ihrem ersten Mandat beim Schweizer Investmenthaus Vontobel waren Sie erst 42 Jahre alt und noch als Seniorpartnerin bei McKinsey aktiv. Sie wechselten in einem Alter die Seiten, in dem Topberater eigentlich operative Tätigkeiten anstreben. Was reizte Sie an der Aufsichtsratsarbeit?

Ich arbeite mit und für Unternehmen an inhaltlich besonders wichtigen, strategischen Fragen. Und das tue ich gemeinsam mit den Topentscheidungsträgern des Unternehmens. Das habe ich vorher über 20 Jahre als McKinsey-Beraterin gemacht, und das mache ich nun seit über zehn Jahren als Aufsichtsrätin. Ich bin also nur näher an die Unternehmen herangerückt und mehr in die Verantwortung gegangen.

Personalberater erwarten inzwischen auch operative Erfahrung, idealerweise auf Vorstandsebene, von neuen Aufsichtsräten. Diese Erfahrung fehlt Ihnen als Ex-Beraterin dann aber, oder?

McKinsey ist inzwischen auch eine sehr große, globale Organisation. Ich habe dort auch intern gewirkt. Ich war beispielsweise Co-Head des globalen Wahlkomitees für die neuen Partner und war als Berater mit Finanzinstitutionen und Finanzierungsfragen betraut. Finanzen und Menschen, das sind die Themen, die mich bis heute besonders reizen.

„Nur so viel machen, dass man Reserven für Krisen hat“

Frau mit Finanzierungsexpertise, zudem mit der deutschen und der US-Staatsbürgerschaft – Sie müssten sich vor Anfragen gerade eigentlich kaum retten können.

Als ich Aufsichtsrätin wurde, war ich – Frau, unter 50 Jahre, hauptberuflich Kontrolleurin – noch eine Exotin. Das hat sich inzwischen glücklicherweise geändert. Und, ja, es gibt viele Anfragen. Ich habe jüngst aber erst einmal ein Mandat abgegeben – das beim größten niederländischen Versicherungskonzern NN.

Warum haben Sie dieses Mandat abgegeben?

Ich war insgesamt fast zehn Jahre in diesem Aufsichtsrat und im Gremium einer Vorgängergesellschaft tätig. Und die Nachfolge war exzellent organisiert. Es entspricht guter Governance, nur so viel zu machen, dass man Reserven für Krisen hat.

Das sogenannte Overboarding, wenn also ein Aufsichtsrat zu viele Mandate hat, ist ja mittlerweile verpönt.

Ja, genau, wobei ich sagen muss, dass ich auch bei fünf Mandaten noch ausreichend Kapazitäten hatte. Ich habe bei all meinen Mandaten eine Anwesenheitsquote von fast 100 Prozent. Zudem war und bin ich auch als Investorin aktiv. So war ich am Börsendebüt der digitalen Unterhaltungsplattform Azerion im vergangenen Jahr beteiligt.

Sie sind bei der Deutschen Börse im Präsidial- und im Nominierungsausschuss, bei Vonovia leiten Sie außerdem noch den Finanzausschuss. Wie wichtig ist die Arbeit in diesen Gremien?

Extrem wichtig. Ich war noch in keinem Aufsichtsrat nicht in einem Ausschuss. Die Arbeit darin ist viel inhaltlicher und konzentrierter als im großen Gremium. Viele große Entscheidungen über Fusionen, Übernahmen, Transformationsprozesse, Besetzungen werden hier vorbereitet. Der Teig ist noch weich, er wird in den Ausschüssen geknetet, wenn ich das so sagen darf. Als Aufsichtsrätin will ich gestalten, nicht verwalten.

Streben Sie einen Aufsichtsratsvorsitz an?

Ein solches Amt kann man nicht anstreben. Es wird an einen herangetragen. Wie heißt es so schön: Glück ist, wenn du bereit bist und sich die Möglichkeit ergibt.

Und sind Sie bereit?

Ich war bisher sehr glücklich mit den vielen verschiedenen Einblicken, die ich gewinnen konnte. Ich habe sehr viel gelernt. Und vielleicht ja, wenn es passen würde, warum nicht?

Angelsächsisches Modell auf dem Vormarsch

Wie hat sich die Aufsichtsratsarbeit in den vergangenen Jahren verändert?

Die Aufsichts- und Verwaltungsräte sind aktiver geworden. Der Aufsichtsrat hilft dem Vorstand, fordert ihn heraus. Die Diskussionskultur ist viel involvierter. Das heißt, wir Aufsichtsräte kontrollieren nicht mehr vor allem, wir beraten und geben Impulse. Der Stil des angelsächsischen Modells mit aktiveren nicht-exekutiven Direktoren ist auf dem Vormarsch. Zudem ist in jedem gut geführten und divers besetzten Aufsichtsrat das Bestreben groß, die Pflichtübungen, das Regulatorische so zügig und professionell abzuarbeiten, dass Zeit und Raum bleiben für die zentralen Zukunftsfragen, die Strategie.

Sie zeichnen sich in unserem Ranking besonders auch durch Ihre Netzwerkmacht aus. Wie sind Sie an Ihre Mandate gekommen?

Durch professionelle Prozesse, wie es sich für gute Governance gehört. Es gibt praktisch keine Besetzung mehr ohne die Begleitung durch Personalberater.

Welche Netzwerke pflegen Sie? McKinsey-Alumni, Alma Mater St. Gallen, LinkedIn?

Ja, genau die. Ich habe sogar noch professionelle Freunde aus meiner Schulzeit in Bielefeld.

Netzwerke sind nur das eine. Wie bekommt man Einfluss?

Sie brauchen Relevanz und Vertrauen, um etwas zu bewirken. Relevanz bekommt man durch Expertise. Sie können aber noch so relevant sein – wenn man Ihnen nicht vertraut, bewirken Sie gar nichts. Vertrauen baut man auf, indem man da ist, glaubwürdig auftritt und das Wohl des Unternehmens über alles andere stellt. Das ist eher eine Kunst als eine Wissenschaft. Eine Qualität eines guten Aufsichtsrats ist sicher auch, nicht selbst glänzen zu wollen. Die erste Reihe gehört dem Vorstand. Der Aufsichtsrat wirkt und bleibt im Hintergrund.

Frau Streit, vielen Dank für das Interview.

