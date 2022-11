Diese jungen Topmanager haben das Potenzial, Deutschlands Wirtschaft in die Zukunft zu führen. Sie setzen auf Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Innovation – und ihr Team.

Diese 30 Persönlichkeiten haben schon jetzt Top-Positionen in großen deutschen Unternehmen. Sie könnten auf der Karriereleiter aber noch weiter nach oben steigen. Die Top 30 der jungen Führungskräfte und CEOs

Düsseldorf Der Fachkräftemangel hat auch die Managementebene erreicht. Zahlen der Personalmarktforschung Index zeigen: Von Januar bis September wurde ein Drittel mehr Stellen für Führungskräfte ausgeschrieben als im Vorjahreszeitraum.

Gleichzeitig können sich laut der Strategieberatung Boston Consulting Group (BCG) nur 14 Prozent aller Arbeitnehmer vorstellen, in den kommenden Jahren Manager zu werden. Die Prioritäten haben sich, getrieben durch die Coronapandemie und andere Krisen unserer Zeit, deutlich verschoben.

Das Handelsblatt hat deshalb gesucht – und gefunden: 30 Topkandidaten für den Aufstieg in die erste Führungsreihe der deutschen Wirtschaft. Wer sind sie? Was treibt sie an?

Sie sind nicht älter als Mitte 40, divers und haben schon verschiedene Posten und Stationen durchlaufen, im In- und Ausland, in Funktions- und Stabstellen, und haben sich häufig in Zukunftsfeldern wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit bewiesen. Sie sind eher Teamplayer als Einzelkämpfer.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Wer von diesen 30-Topmanagern wird es noch weiter nach oben schaffen?

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen