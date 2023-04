 Kelly Bennett: Ehemaliger Netflix-Manager soll Zalando-Aufsichtsrat führen

Der frühere Marketingchef des Streamingriesen löst Chefkontrolleurin Cristina Stenbeck ab. Dazu gibt es einen Neuzugang im Aufsichtsrat.

München Der ehemalige Netflix-Marketing-Chef Kelly Bennett soll neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats beim Online-Modehändler Zalando werden. Der 51-Jährige soll dort nach der Hauptversammlung am 24. Mai Cristina Stenbeck ablösen, die ihr Amt nach vier Jahren niederlegt, wie Zalando am Dienstag in der Einladung zu dem Aktionärstreffen mitteilte.

Bennett ist seit 2019 Aufsichtsratsmitglied von Zalando und derzeit Stenbecks Stellvertreter. Er berät Unternehmen wie Microsoft und Spotify.

Stenbeck ist Großaktionärin des schwedischen Investors Kinnevik, der seit 2010 – und damit lange vor dem Börsengang – an Zalando beteiligt war, das Aktienpaket aber vor gut zwei Jahren an seine Aktionäre weitergereicht hatte.

Neu in den Zalando-Aufsichtsrat einziehen soll Susanne Schröter-Crossan, die bis vor kurzem Finanzchefin beim Immobilienkonzern LEG war. Sie hatte ihren Rücktritt erklärt, weil sie aus familiären Gründen nach London zurückkehren wolle, hieß es damals. Schröter-Crossan sitzt auch im Aufsichtsrat des Menü-Zutaten-Versenders Hellofresh.