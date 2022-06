 Marta Ortega: Rekordzahlen zum Einstand auf dem Chefsessel der Zara-Mutter Inditex

Die Tochter des Inditex-Gründers präsentiert als neue Verwaltungsratschefin gleich Rekorde beim Umsatz und Gewinn. Damit beruhigt sie die zuvor nervösen Anleger.

Die Rekordzahlen verschaffen der neuen Inditex-Verwaltungsratschefin etwas Ruhe. (Foto: Imago) Marta Ortega

Madrid Als Marta Ortega im April an die Spitze des Verwaltungsrats der Zara-Mutter Inditex aufrückte, sah es so aus, als sei der Zeitpunkt schlecht gewählt: Am 24. Februar hatte Inditex das Geschäft in der Ukraine eingestellt, am 5. März folgte derselbe Schritt in Russland.

Für den Konzern verhieß das nichts Gutes, denn Russland war gemessen an den Läden der zweitgrößte Markt des Konzerns nach Spanien und stand für 8,5 Prozent des operativen Gewinns (Ebit). Ortega schien ein turbulenter Start bevorzustehen.