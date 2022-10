Das neue Topthema Nachhaltigkeit lässt die Geschäfte der Strategieberatungen nicht nur florieren. Es verändert auch die Branche.

Das Milliardengeschäft mit Nachhaltigkeit verändert die Branche. (Foto: E+/Getty Images) Unternehmensberatung

Düsseldorf Viele Jahre lang haben die Unternehmensberater vor allem am Trend zur Digitalisierung gut verdient. Jetzt positionieren sie sich für ein neues Milliardengeschäft: die Dekarbonisierung der Wirtschaft.

„Nachhaltigkeit hat Digitalisierung als Topthema in vielen Führungsetagen der deutschen Wirtschaft bereits abgelöst“, berichtet Walter Sinn, Deutschlandchef der weltweit drittgrößten Strategieberatung Bain & Company. Fast jedes zweite Projekt, das seine Beratung angehe, habe einen Bezug zu den ESG-Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Spätestens in drei Jahren gäbe es kaum noch ein Beratungsprojekt mehr ohne ESG-Bezug.

Um dieser Nachfrage nachkommen zu können, geht die Beratungsgesellschaft nun einen ungewöhnlichen Schritt: Sie startet eine weltweite Qualifizierungsinitiative für all ihre 14.000 Berater. In der „Bain Sustainability Academy“, an der unter anderem auch die Hochschule ESMT Berlin und Circle Economy Foundation mitwirken, soll gelernt werden, wie sich Unternehmen ökologisch und sozial transformieren können und wie dieser tiefgreifende Umbau zu finanzieren und organisieren ist.

