Medizintechnik Deutscher CEO für Olympus: Stefan Kaufmann übernimmt beim japanischen Traditionskonzern

Der Manager folgt 2023 auf den bisherigen Chef Yasuo Takeuchi. Kaufmann hat die Transformation von Olympus seit Langem mitgeprägt, nun soll er sie fortschreiben – außergewöhnlich für Japan.

Der deutsche Manager wird CEO des japanischen Konzerns Olympus. (Foto: AP) Stefan Kaufmann

Tokio Der japanische Konzern Olympus will mit einem deutschen Chef eine neue Wachstumsphase einleiten. Mit Beginn des neuen Bilanzjahres im April 2023 wird Stefan Kaufmann, bisher Chief Administrative Officer (CAO), an die Unternehmensspitze rücken. Das kündigte das Medizintechnikunternehmen am Freitag in Tokio an.

Als CAO ist für Kaufmann die Verwaltung und Planung von Ressourcen bereits Alltagsgeschäft. Das beinhaltet seit einiger Zeit auch den Konzernumbau hin zum reinen Fokus auf Medizintechnik. „Unsere Transformation war extrem erfolgreich“, erklärte Kaufmann in einer Presserunde, „nun ist es Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen.“

Der Deutsche stößt damit in den kleinen Kreis der ausländischen Manager vor, die japanische Traditionsunternehmen führen. Prominente Beispiele sind der Pharmariese Takeda und der Chemiekonzern Mitsubishi Chemical. Bei Olympus ist Kaufmann schon der zweite CEO, der nicht aus Japan stammt. Der erste, der Brite Michael Woodford, hatte eine Transformation anderer Natur ausgelöst.