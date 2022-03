Nachhaltigkeit Vom Kann zum Muss: Wie und warum Konzerne umweltbewusst und sozial wirtschaften

ESG in Unternehmen

Düsseldorf Umweltbewusstsein, soziales Engagement und gute Unternehmensführung: Diese drei Themen boten viele Jahre lang Stoff für Sonntagsreden und bunte Prospekte. Das ist nun endgültig vorbei, wie eine breit angelegte Studie des Deutschen Aktieninstituts (DAI), eines Zusammenschlusses deutscher börsennotierte Unternehmen, und der Rechtsanwaltskanzlei Hengeler Mueller zeigt.

Sie liegt dem Handelsblatt exklusiv vor und macht deutlich: Die Nachhaltigkeit hat mit ihren Facetten Environmental, Social und Governance (ESG) den Geschäftsalltag börsennotierter Unternehmen erreicht.

Der Wandel hin zum nachhaltigen Wirtschaften hat die strategische Ebene verlassen und beeinflusst das konkrete Geschäft. So gaben 76 Prozent der Befragten an, die strategische Ausrichtung ihres Unternehmens bereits geändert und eine Nachhaltigkeitsstrategie etabliert zu haben.

Darüber hinaus zeigt sich das Mehr an Nachhaltigkeit in Unternehmen auch durch mehr Berichterstattung und Risikomanagement, den Auf- und Ausbau von personellen Kapazitäten und Fachwissen sowie durch eine stärkere Vernetzung der verschiedenen Unternehmensbereiche.

„Die Unternehmen haben die Notwendigkeit erkannt, ihre Strategie und ihr Handeln auf das Megathema Nachhaltigkeit auszurichten. Sie greifen das Thema Nachhaltigkeit aktiv auf und verankern vielfältige Steuerungs- und Prozesselemente, um die Transformation hin zu nachhaltigerem Wirtschaften voranzutreiben“, sagt Christine Bortenlänger, geschäftsführende Vorständin des Deutschen Aktieninstituts.

Das Thema Nachhaltigkeit hat sich damit vom weichen „Kann“-Thema zum harten „Muss“-Thema entwickelt – aber nicht ohne Druck. Investoren, Gesetzgeber und Gesellschaft erwarten von Unternehmen zunehmend eine nachhaltigere Ausrichtung. Der Transformationsprozess wird inzwischen auch stark durch Fragen der Reputation, des Verantwortungsbewusstseins und der Mitarbeitermotivation getrieben.

„Das Bekenntnis der deutschen Unternehmenslandschaft zur nachhaltigen Transformation unserer Gesellschaft ist da. Es trifft aber auf eine regulatorische Realität, die zu erheblichen Reibungsverlusten bei der Umsetzung führen könnte“, sagt Daniela Favoccia, Partnerin bei Hengeler Mueller. Gefragt seien nun vor allem pragmatische und zielorientierte Lösungen, um gemeinsam die ambitionierten wie notwendigen internationalen Nachhaltigkeitsziele zu verwirklichen.

Ukraine-Krieg verdeutlicht, wie wichtig eine nachhaltige Strategie ist

Hinzu kommt, auch wenn noch nicht in der Studie berücksichtigt, der Ukrainekrieg. „Der Krieg in der Ukraine macht klar, wie wichtig die geopolitische Expertise im Rahmen einer nachhaltigen Unternehmensstrategie ist“, sagt Anwältin Favoccia, die neben ihrer Tätigkeit bei Hengeler Mueller auch Mitglied der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex (DCGK) ist. Das Abbilden von Szenarien gewinne dramatisch an Bedeutung, um Versorgungssicherheit und Lieferketten nachhaltig zu planen.

Für die Studie wurden 157 Finanzvorstände und 153 Aufsichtsratsvorsitzende von Dax-, MDax- und SDax-Unternehmen angeschrieben und gefragt, was sie bei der Transformation antreibt und wie sich die Berücksichtigung von ESG-Themen auf Unternehmen auswirkt. Darüber hinaus wurde untersucht, wie sie die Regulierungsvorhaben EU-Taxonomie, Corporate Sustainability Reporting Directive und Sustainable Corporate Governance einschätzen.

Von den insgesamt 310 angeschriebenen Personen nahmen 44 direkt an der Umfrage teil, während 17 die Beantwortung an Mitarbeiter delegierten. Insgesamt gab es somit 61 Antworten und damit eine Rücklaufquote von knapp 20 Prozent.

Das Ergebnis der Befragung: Die Unternehmen setzen sich konkrete ESG-Ziele und nutzen ein breites Instrumentarium, um sicherzustellen, dass die Nachhaltigkeitsstrategie umgesetzt wird und die Ziele erreicht werden – und um ihren Erfolg zu messen. Ratings und Benchmarking sind dabei die meistgenutzten Werkzeuge.

Auch organisatorische Elemente der Corporate Governance kommen der Untersuchung zufolge zum Einsatz. So existiert in über der Hälfte der Unternehmen ein Corporate Sustainability Board, der aus Vorstandsmitgliedern und Führungskräften verschiedener Unternehmenseinheiten und Funktionsbereiche bestehen kann.

Nachhaltigkeit wird immer häufiger gemessen

Nachhaltigkeit wird zunehmend relevant für die Leistungskennzahlen, die sogenannten KPIs (Key Performance Indicators) zur Unternehmenssteuerung. Während über die Hälfte der Befragten bereits ESG-KPIs in der Unternehmenssteuerung nutzen, geben 98 Prozent der Befragten an, diese in Zukunft einsetzen zu wollen. ESG-Themen entfalten damit systematisch verhaltenssteuernde Wirkung in den Unternehmen.

Beim Chemiekonzern BASF ist das schon geübte Praxis. „Die BASF betrachtet eine Reihe von Nachhaltigkeitskennzahlen für ihre Unternehmenssteuerung, angefangen von der Nachhaltigkeitsbewertung unserer Lieferanten über eine ressourceneffiziente Produktion bis hin zur Steigerung des Anteils von Frauen in Führungspositionen“, erklärt Stefan Schnell, Senior Vice President Group Reporting and Performance Management bei BASF.

Besondere Bedeutung komme den Kennzahlen und Zielen wie Netto-null-Emissionen bis 2050 und 22-Milliarden-Euro-Umsatz mit besonders nachhaltigkeitsfördernden Produkten wie Dämmstoffen bis 2025 zu. Bei BASF heißen diese auch „Accelerator“, also „Beschleuniger“. Sie seien neben dem ROCE (Rendite auf das betriebsnotwendige Kapital) die zentralen Steuerungsgrößen für BASF.

Weiter erklärt Schnell, der Mitglied des Sustainability Reporting Board der European Financial Reporting Advisory Group (Efrag) ist: „Wir haben uns diese Ziele gesetzt, weil wir glauben, dass sie uns helfen, langfristig als BASF erfolgreich zu sein.“ Da zum Beispiel das Ziel für den Umsatz mit Accelerator-Produkten 2021 schon erreicht worden sei, werde diese Kennzahl und ihr Ziel im Jahr 2022 weiterentwickelt, um das Produktportfolio noch stärker auf Nachhaltigkeit auszurichten.

Aufsichtsräte wollen Vergütung an Nachhaltigkeit koppeln

Aufsichtsräte schauen ebenfalls immer genauer auf Nachhaltigkeit. Sechs von zehn der Befragten geben an, bei der Vorstandsvergütung ESG-Ziele zu berücksichtigen, bei neun von zehn Unternehmen soll dies in Zukunft der Fall sein. Auch bei der Einrichtung eines speziellen Nachhaltigkeits-Aufsichtsratsausschusses steht ein großer Sprung an. Die Anzahl von ESG-Ausschüssen wird sich den Befragten zufolge mehr als verdreifachen.

So berichtet die Aufsichtsratsvorsitzende des Dax-Konzerns Henkel, Simone Bagel-Trah: „Nachhaltigkeit ist natürlich ein regelmäßiges Thema auf der Agenda sowohl des Gesellschafterausschusses als auch des Aufsichtsrats. Wir haben ein Vorstandsmitglied, das für Nachhaltigkeit verantwortlich ist, insofern gibt es eine starke Verankerung. Dass Nachhaltigkeitsziele in die Vorstands- und Führungskräftevergütung Eingang finden, ist der richtige Weg.“

Ressourcen zur Umsetzung der EU-Taxonomie würde die Henkel-Aufsichtsratsvorsitzende lieber in anderen Bereichen einsetzen. (Foto: Henkel AG ) Simone Bagel-Trah

Der Erweiterung der Berichtspflichten, den der Entwurf der europäischen Corporate Sustainability Reporting Directive vorsieht, stehen die Befragten grundsätzlich positiv gegenüber. Die Unternehmen wünschen sich allerdings international einheitliche Standards.

Kritischer sehen die Befragten die EU-Taxonomie, die mit ihren komplexen Vorgaben und neuen Berichtsanforderungen große Herausforderungen für die Unternehmen bringt. Vor allem die mittelbaren Auswirkungen der Transparenzpflichten auf Strategie und Unternehmenssteuerung sind aus Sicht der Umfrageteilnehmer problematisch. So ist unklar, ob die Taxonomie-Verordnung faktisch dazu zwingt, über eine Anpassung der Kennzahlen zur Unternehmenssteuerung nachzudenken oder darüber, künftig Investitionsentscheidungen an ihr zu orientieren.

„Das Ziel – hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft – ist absolut richtig und absolut notwendig. Ob dieser aktuelle Weg schon der richtige ist, da habe ich Fragezeichen“, meint Bagel-Trah. Und weiter: „Um die mit der EU-Taxonomie verbundene Bürokratie zukünftig zu meistern, müssten wir sicherlich zahlreiche Mitarbeiter einstellen. Das sind Ressourcen, die wir vielleicht in der Arbeit am tatsächlichen Technologiefortschritt viel besser einsetzen könnten.“

Auch die Vorschläge der EU-Kommission zu Sustainable Corporate Governance werden teilweise mit großer Skepsis betrachtet. Der Vorschlag, Nachhaltigkeitsexpertise mittels eines ESG-Experten im Aufsichtsrat zu etablieren, findet ein geteiltes Echo, weil in den Organen bereits Wissen ausgebaut wurde. So plädiert Bagel-Trah für „hochkarätige Allrounder“: „Wenn ich mein Gremium ausschließlich aus Fachexperten wie Finanzprofis für den Prüfungsausschuss, Digitalisierungsprofis und ESG-Spezialisten zusammensetze, dann fehlt mitunter die Gesamtperspektive.“

Unternehmen fürchten Stakeholder-Klagen und wollen einheitliche Standards

Am kritischsten sehen die Befragten erwartungsgemäß die Überlegungen, dass Stakeholder Vorstand und Aufsichtsrat direkt verklagen können. Das überrascht nicht, zeichnet sich Experten zufolge aufgrund der großen Komplexität und der Unklarheit bei der Umsetzung der Vorgaben ein hohes Prozessrisiko ab.

„Die Verankerung von Nachhaltigkeitsthemen in den Unternehmen ist auf einem guten Weg. Bei Strategie, Organisation, Berichterstattung und interner Überwachung hat die Führungsebene ESG-Kriterien im Blick. Angesichts der Fülle neuer Pflichten, die auf Unternehmen zukommen, ist die EU-Kommission dringend aufgefordert, Augenmaß zu wahren“, fordert DAI-Chefin Bortenlänger. Anwältin Favoccia ergänzt: „Um Berichtsanforderungen zu vereinheitlichen und den Aufwand für die Unternehmen zu reduzieren, sind zudem international abgestimmte Nachhaltigkeitsvorgaben sinnvoll.“

