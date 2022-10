Nachruf Dietrich Mateschitz ist tot

Wien Der österreichische Milliardär und „Red Bull"-Inhaber Dietrich Mateschitz ist tot. „Wir wussten, dass er in einem sehr schweren gesundheitlichen Zustand war. Aber trotzdem, nachdem es nun eingetreten ist, ist es für uns alle unfassbar“, sagte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko am Samstag dem TV-Sender Sky im Fahrerlager der Formel 1 in Austin. Der Sender „Sky News“ und deutschsprachige Medien hatten zuvor berichtet, der 78-Jährige sei nach längerer Krankheit gestorben. Eine entsprechende E-Mail sei an alle Mitarbeiter von Red Bull verschickt worden.

Der in der Steiermark geborene Unternehmer hatte sich rund um den Energydrink „Red Bull“ ein globales Imperium aufgebaut. Er zählte als reichster Mann Österreichs. „Red Bull“ ist mit einem Markenwert von knapp 17 Milliarden Euro die mit Abstand wertvollste Marke des Landes. Mateschitz' Vermögen wurde zuletzt auf etwa 25 Milliarden Euro geschätzt.

So unkonventionell war der Selfmade-Milliardär, dass er diese Eigenschaft gleichsam zum Geschäftsprinzip erhob. Das fing mit seinem Äußeren an. Krawatten mochte der Gründer des Energy-Drink-Herstellers Red Bull nicht, meistens trug er Jeans und einen Dreitagebart.

Selfmade-Men sind häufig auch eher faule Schüler, zumindest behaupten sie das gern von sich. Mateschitz hat die Matura angeblich nur mit Mühe geschafft, und an der Universität soll er ein Bummelstudent gewesen sein.

Eigenwillig ist auch die Konstruktion seines Unternehmens. Eigentlich handelt es sich bei der Red Bull GmbH, bei der Mateschitz als Geschäftsführer fungierte, um ein reines Marketing-Unternehmen. Mateschitz dachte nie daran, den Energy-Drink selber zu produzieren. Dafür ist seit Beginn das Vorarlberger Unternehmen Rauch Fruchtsäfte zuständig.

Dieses betreibt im Westen Österreichs und in der Ostschweizer Gemeinde Widnau Abfüllanlagen, von wo aus die Getränkedosen in die ganze Welt exportiert werden. Dank Red Bull ist die Schweiz zu einem bedeutenden Getränkeexporteur geworden, in deren Außenhandelsstatistik sich die Ausfuhr der Red-Bull-Dosen sichtbar niederschlägt.

Typisch für erfolgreiche Unternehmer scheint oft auch eine gewisse Abneigung gegenüber Banken und Fremdkapital zu sein. „Schulden macht man nicht. Das ist auch eine Tugend“, sagte Mateschitz in einem Interview mit dem österreichischen Wirtschaftsmagazin „Trend“.

Die Red Bull GmbH ist eine verschlossene Firma, aus der kaum Informationen nach außen dringen. Umso farbiger erscheint deren Gründungsgeschichte. Zu Beginn der 1980er-Jahre arbeitete Mateschitz als Marketing-Chef des Zahnpastaherstellers Blendax, der zum niederländischen Konsumgüterhersteller Unilever gehörte. In der Bar des Hongkonger Mandarin Oriental Hotels soll ihm in der „Newsweek“ eine Liste der größten Steuerzahler Japans aufgefallen sein.

Auf dem ersten Platz befand sich nicht etwa Toyota oder Honda, sondern der Hersteller eines Energy-Drinks. Offenbar war es möglich, mit solch einem Getränk hohe Margen zu erzielen. Mateschitz' Geschäftssinn war geweckt.

Den Energy Drink produzierte das Unternehmen nie selbst. (Foto: Reuters) Red Bull

In Thailand unterhielt er eine Geschäftsbeziehung zur Industriellenfamilie Yoovidhya, die ebenfalls einen Energy-Drink namens „Krating Daeng“ („Roter Stier“) vertrieb. Im Jahr 1984 wurden die beiden Parteien handelseinig und gründeten ein Gemeinschaftsunternehmen, das bis heute als Red Bull GmbH existiert. An dieser Firma hielt Mateschitz bis heute die Minderheit von 49 Prozent, der Rest befindet sich im Besitz der Familie Yoovidhya.

Mateschitz tüftelte nach der Firmengründung noch fast drei Jahre am Produkt und an dessen Vermarktung. In jener Zeit entstand auch der mittlerweile weltberühmte Werbeslogan „Red Bull verleiht Flügel“, der einerseits Ironie ausdrückt, andererseits die Kernbotschaft des Produkts vermittelt: Red Bull macht munter.

Für die aufputschende Wirkung des Getränks soll der Stoff Taurin verantwortlich sein. Wissenschaftler bezweifeln diesen Effekt zwar, und viele halten den Energy-Drink ohnehin für ein Getränk, das nach Gummibärchen schmeckt.

Am 1. April 1987 hat Mateschitz Red Bull in seiner Heimat Österreich schließlich lanciert, fünf Jahre später kam mit Ungarn der erste Auslandsmarkt hinzu. Mit den Jahren wurde aus Red Bull eine globale Firma, ihr größter Markt sind heute die USA.

Engagement im Profisport

Konkurrenten haben Red Bull immer wieder mit Konkurrenzprodukten herausgefordert. Das Unternehmen konnte seine führende Stellung allerdings halten, obwohl das Getränk als verhältnismäßig teuer gilt. Im vergangenen Jahr wurden 9,8 Milliarden Dosen Red Bull verkauft. Der Umsatz belief sich auf 7,8 Milliarden Euro, der Reingewinn betrug 1,1 Milliarden Euro.

Weil Red Bull keine Fabriken besitzt und den Vertrieb ausgelagert hat, bleibt umso mehr Geld für das Marketing übrig. Im Jahr 2021 wendete die Firma dafür 1,6 Milliarden Euro auf, rund 20 Prozent des Umsatzes. Dieser Wert hatte auch schon bei ungefähr 30 Prozent gelegen.

Besonders im Motorsport engagiert sich das Unternehmen des Selfmade-Millionärs. (Foto: dpa) Mateschitz mit seiner Partnerin Marion Feichtner am Spielberg in Österreich

Der Autor Wolfgang Fürweger schreibt in seinem Buch „Die Red Bull Story“, dass Red Bull ein Drittel des Marketing-Budgets für das Sport-Sponsoring ausgebe, und davon entfalle die Hälfte auf den Motorsport. Red Bull besitzt unter anderem vier Fußballvereine, darunter Klubs in Salzburg und Leipzig.

Besonders erfolgreich agierte Mateschitz im Autorennsport. Der Deutsche Sebastian Vettel gewann für Red Bull Racing zwischen 2010 und 2013 vier Weltmeistertitel. Spektakulär war ein weiterer PR-Coup des Österreichers: Im Jahr 2012 sprang Felix Baumgartner aus 39 Kilometer Höhe mit einem Fallschirm auf die Erde. Werbewirksam hieß die Aktion Red Bull Stratos.

Mateschitz hat sich bei diesen Sportengagements nie als Mäzen verstanden, sondern als Sponsor. Sport-Klubs und große Events sollten stets dazu beitragen, den Absatz von Red Bull anzukurbeln.

Von Konzernstrukturen hat Mateschitz nie viel gehalten. Er hasse es, Berichte zu lesen, sagte er dem Magazin „Trend“. „Wenn überhaupt, überfliege ich nur kurze Zusammenfassungen. Bei uns läuft vieles mündlich ab, direkt, ohne viel hierarchische Barrikaden.“

Das Engagement im Profisport war eine wichtige Marketingstrategie des Unternehmens. (Foto: IMAGO/PanoramiC) Red Bull Racing

Trotzdem sind Red Bulls Aktivitäten mittlerweile so vielfältig, dass das Unternehmen wie alle Großfirmen eine verästelte Struktur aufweist und immerhin fast 14.000 Angestellte beschäftigt. Den Kern bildet die Red Bull GmbH, die von einem fünfköpfigen Board of Directors geführt wird. Außer Mateschitz gehören dem Gremium vier Mitglieder im Rang von Prokuristen an. Die Geschäftsfelder Motorsport, Fußball, Eishockey und Event-Management sind als Corporate Projects ausgegliedert.

Allerdings ist es schwierig, genau zwischen Red-Bull-Aktivitäten und Mateschitz' persönlichen Projekten zu unterscheiden. Der Unternehmer erwarb etwa Hotels, so im österreichischen Bundesland Steiermark, von wo er stammt, und ihm gehört auch die Fidschi-Insel Laucala. Mateschitz hatte zudem eine Leidenschaft für edle Pferde der Rasse Trakehner. Und in Salzburg unterstützte er eine Klinik, die im Bereich Querschnittslähmung forscht.

Ob sein Sohn Mark die Leitung der Firma übernehmen wird, ist ungewiss. Beobachter sagen, er sei eigentlich nicht als Nachfolger aufgebaut worden.

