Nachruf Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz ist tot

Der Österreicher ist im Alter von 78 Jahren verstorben. Ob sein Sohn nun das Unternehmen um den Energy-Drink übernehmen wird, ist unklar. Ein Nachruf.

Der Unternehmer erlag einer schweren Erkrankung. (Foto: dpa) Dietrich Mateschitz

Wien Der österreichische Milliardär und „Red Bull"-Inhaber Dietrich Mateschitz ist tot. „Wir wussten, dass er in einem sehr schweren gesundheitlichen Zustand war. Aber trotzdem, nachdem es nun eingetreten ist, ist es für uns alle unfassbar“, sagte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko am Samstag dem TV-Sender Sky im Fahrerlager der Formel 1 in Austin. Der Sender „Sky News“ und deutschsprachige Medien hatten zuvor berichtet, der 78-Jährige sei nach längerer Krankheit gestorben.

Eine entsprechende E-Mail sei an alle Mitarbeiter von Red Bull verschickt worden. „In diesen Momenten überdeckt Trauer alle anderen Gefühle. Aber schon bald wird die Trauer Platz machen für Dankbarkeit, dafür, was er verändert, bewegt, bewirkt und so vielen Menschen ermöglicht hat. Wir werden ihm respektvoll und liebevoll verbunden bleiben“, hieß es darin.