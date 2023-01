Neue Verbandschefin Laut statt leise: Marie-Christine Ostermann soll die Familienunternehmer wieder präsenter machen

Düsseldorf Marie-Christine Ostermann soll die neue Chefin des einflussreichen Verbands „Die Familienunternehmer“ werden. Präsidium und Vorstand bestimmten sie auf ihrer Sitzung am Mittwoch einstimmig zur Wunschkandidatin für die regulär anstehende Nachfolge des noch amtierenden Verbandspräsidenten Reinhold von Eben-Worlée. Das erfuhr das Handelsblatt von an der Sitzung beteiligten Unternehmern.

Sollte Ostermann auf der Jahrestagung am 20./21. April in Berlin von den rund 6000 Mitgliedern gewählt werden, wäre sie die erste Frau in diesem Amt in der über 70-jährigen Geschichte des Verbands. Theoretisch könnten sich weitere Kandidaten zur Wahl stellen lassen. Kampfkandidaturen sind Beobachtern zufolge jedoch nicht zu erwarten.

Der Verband repräsentiert eigenen Angaben zufolge die wirtschaftspolitischen Interessen von 180.000 Familienunternehmern in Deutschland, die acht Millionen sozialversicherungspflichtige Mitarbeiter beschäftigen.

Die Unternehmerin und FDP-Politikerin erklärte auf Anfrage: „Ich freue mich sehr über das in mich gesetzte Vertrauen.“ Es gebe viel zu bewirken. Denn noch würden die Familienunternehmer in Deutschland nicht die Wertschätzung erfahren, die ihrem hohen Anteil an der Wertschöpfung entspreche.

Anders als ihre Vorgänger Reinhold von Eben-Worlée und Lutz Göbel muss sich Marie-Christine Ostermann in der deutschen Wirtschaft und Politik nicht erst einen Namen machen. Als Bundesvorsitzende der sogenannten Jugendabteilung des Verbands, des Bundesverbands der Jungen Unternehmer (BJU), den sie von 2009 bis 2012 führte, ist die Unternehmerin aus Hamm in Westfalen bereits bekannt und verfügt über ein sehr breites Netzwerk.

„Überzeugende Botschafterin der Marktwirtschaft“

Mit Auftritten auf Veranstaltungen und in Talkshows sorgte sie in dieser Funktion für so viel Aufmerksamkeit wie kaum einer ihrer Vorgänger oder Nachfolger. In dieser Zeit sprach sie vielen Jungunternehmern aus dem Herzen, wenn sie lauthals ihr „Bekenntnis zur Sozialen Marktwirtschaft mit liberalen Überzeugungen wie der freiheitlichen Preisfindung und -setzung“ abgab.

Dabei schreckte sie auch nicht vor Kritik an ihr politisch eigentlich nahestehenden Personen wie dem damaligen FDP-Chef Guido Westerwelle zurück. Ihr Einsatz hinterließ bleibenden Eindruck. So attestierte ihr 2012 Ursula von der Leyen, die damalige Bundesarbeitsministerin und heutige EU-Kommissionschefin, sie sei „eine überzeugende Botschafterin der Marktwirtschaft. Und über das ,Soziale‘ lohnt es sich, mit ihr zu streiten. Wir sind nicht immer einer Meinung, aber teilen manche Überzeugung.“

Ihre Wurzeln hat Ostermann in Westfalen. Hier führt sie in vierter Generation den Lebensmittellieferanten Rullko, ein Familienunternehmen mit rund 200 Mitarbeitern, das Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser und Gastronomie versorgt.

Diese Aufgabe war gerade in der Pandemie herausfordernd. Und das Geschäft brach 2020 und 2021 massiv ein. Doch Ostermann nutzte die Krise als Chance: Der Vertrieb ist inzwischen vollständig digitalisiert.

Zum anderen engagierte sich Ostermann, die einst in St. Gallen Betriebswirtschaft studierte und ihr Traineeprogramm bei Aldi-Süd absolvierte, in den vergangenen Jahren weiter gesellschafts- und wirtschaftspolitisch. Sie ist Mitgründerin und Gesellschafterin von Startup-Teens, einer Initiative, die sich für junges Unternehmertum einsetzt. 2021 veröffentlichte sie zudem mit weiteren Autoren das Buch „Zukunftsrepublik“.

Das Handelsblatt zählte sie angesichts ihres breiten wie erfolgreichen Engagements 2022 in einem Ranking zu den 50 besten Unternehmerinnen Deutschlands.

Unternehmerin will FDP-Mitgliedschaft ruhen lassen

Ostermann hat aber auch schon schmerzlich die negativen Begleiterscheinungen, eine öffentliche Person zu sein, kennengelernt. Ein Stalker nahm die Unternehmerin 2014 ins Visier und stellte ihr über Jahre nach. Ostermann wehrte sich. Nach jahrelangem Rechtsstreit wurde der Stalker im Mai 2020 rechtskräftig verurteilt und kam ins Gefängnis.

Dass sie sich nun trotzdem erneut für ein öffentliches Amt verpflichten ließ, rechnen ihr Weggefährten hoch an. Zumal sie dieses Mal auch die volle Verantwortung für den eigenen Betrieb hat. Ihre Mitgliedschaft in der FDP – der Partei gehört sie seit 2013 an – will sie ruhen lassen.

MCO, wie sie von Wegbegleitern genannt wird, denkt und lenkt gern langfristig. Und so ist ihr größter Wunsch auch wenig verwunderlich. Als „Unternehmerin durch und durch“ möchte sie die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen in Deutschland für Familienunternehmen verbessern. Und zwar nachhaltig, „sodass ich auch unser eigenes Unternehmen, so wie es schon mein Vater getan hat, im Alter von 70 Jahren gesund und munter an die nächste Generation weitergeben kann“.

