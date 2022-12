Nick Read Schwache Entwicklung auch in Deutschland: Vodafone-Chef tritt zum Jahresende ab

Nick Read hat es nicht geschafft, den Konzern wieder in die Erfolgsspur zu bringen. Nun muss Vodafone einen Nachfolger finden – eine Übergangslösung steht bereits.

Der Vodafone-Chef hat seinen Rückzug zum Jahresende angekündigt. (Foto: NurPhoto/Getty Images) Nick Read

London Der britische Telekomkonzern Vodafone bekommt einen neuen Chef. Nick Read tritt nach gut vier Jahren an der Spitze des Unternehmens Ende Dezember zurück. Das teilte Vodafone am Montagmorgen in London mit. Bis ein Nachfolger gefunden ist, übernimmt Finanzchefin Margherita Della Valle zusätzlich die Führung des Konzerns.

„Ich bin mit dem Vorstand übereingekommen, dass es jetzt an der Zeit ist, die Leitung an eine neue Führungskraft zu übergeben, die auf den Stärken von Vodafone aufbauen und die bedeutenden Chancen nutzen kann, die vor uns liegen“, sagte Read zu Führungswechsel. Er wird dem Vorstand noch bis Ende März als Berater zur Verfügung stehen. Der 58-Jährige arbeitet seit mehr als 20 Jahren für Vodafone.