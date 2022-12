Nick Read Vodafone-Chef tritt überraschend zum Jahresende ab

Unter Nick Read entwickelte sich der Konzern zuletzt schwächer als die Konkurrenz. Nun muss Vodafone einen Nachfolger finden – eine Übergangslösung steht bereits.

Der Vodafone-Chef hat seinen Rückzug zum Jahresende angekündigt. (Foto: NurPhoto/Getty Images) Nick Read

London Das Telekommunikationsunternehmen Vodafone muss sich überraschend einen neuen Chef suchen. Nick Read werde zum Jahresende seinen Posten aufgeben und bis Ende März kommenden Jahres als Berater zur Verfügung stehen, teilte der britische Deutsche-Telekom-Konkurrent am Montag mit.

Übergangsweise werde Finanzvorständin Margherita Della Valle das Unternehmen leiten. Die Suche nach einem Nachfolger sei eingeleitet.

Read stand seit 2018 an der Spitze des Konzerns und war seit 2001 für das Unternehmen tätig. Während seiner Amtszeit führte der Manager Vodafone durch die Pandemie, verkaufte Vermögenswerte, um sich stärker auf Europa und Afrika zu konzentrieren, und übersah die Gründung von der Sendemastentochter Vantage Towers.

Die Finanzchefin soll Vodafone übergangsweise führen. (Foto: Vodafone) Margherita Della Valle

Trotz der Veränderungen blieben die Aktien des Unternehmens in der Flaute. Erst Mitte November hatte sich Read im Gegensatz zur Konkurrenz skeptischer zur Entwicklung im Geschäftsjahr 2022/23 gezeigt und nunmehr Ergebnisse am unteren Ende der Prognosespanne in Aussicht gestellt.

