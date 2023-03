Online-Pharmahändler Shop-Apotheke-Chef Feltens zieht sich aus persönlichen Gründen zurück

Stefan Feltens bleibt noch bis Mai im Amt. Dann soll sein Nachfolger übernehmen. Wer das wird, ist noch nicht entschieden. Der Aufsichtsrat sucht aber extern nach einem Kandidaten.

Stefan Feltens zieht sich nach der Hauptversammlung Ende April zurück. (Foto: Unternehmen) Der Geschäftsführer der Shop Apotheke

Sevenum, München Der Vorstandsvorsitzende von Shop Apotheke, Stefan Feltens, will sein Amt aus persönlichen Gründen abgeben. Mit der Hauptversammlung am 26. April werde Stefan Feltens nach vierjähriger Zeit an der Spitze des Online-Arzneimittelhändlers für keine weitere Amtszeit zur Verfügung stehen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Montagabend im niederländischen Sevenum mit. Nach der Hauptversammlung will der Manager noch bis Ende Mai bei dem Konzern bleiben.

Der Aufsichtsrat hat den Angaben nach bereits damit begonnen, außerhalb des Unternehmens nach einem Nachfolger zu suchen. Bis jemand gefunden wurde, werden die anderen Vorstandsmitglieder die Verantwortungsbereiche übernehmen.

Feltens war 2018 vom Pharmakonzern Teva Pharmaceutical gekommen und hatte den Online-Pharmahändler vier Jahre lange geleitet.

Firmengründer und Vorstand Stephan Weber sagte, Feltens habe es „geschafft, das Unternehmen in allen relevanten Bereichen deutlich zu professionalisieren“. In seiner Amtszeit habe sich die Zahl der Kunden auf 9,3 Millionen verdreifacht, der Umsatz sei auf 1,2 Milliarden von 500 Millionen Euro Umsatz gestiegen. Nach Bekanntwerden der Nachricht gab die Shop-Apotheke-Aktie leicht nach: Gegenüber dem Xetra-Schlusskurs notierten die Scheine etwas niedriger. Mehr: Ehrgeizige Pläne: So will Shop Apotheke den Umsatz in weniger als fünf Jahren verdoppeln