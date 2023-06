Personalberatung Frauen verzweifelt gesucht – Dax-Konzerne setzen auf Headhunter

Die führenden Personalberater weltweit sollen den deutschen Unternehmen mehr Vorständinnen bringen – dabei haben sie genug in eigener Sache zu tun.

Montage Dax-Konzerne Frauen - Stephanie Coßmann, Symrise, Kristin Neumann, Brenntag, Tanja von der Goltz, Heidelberger Druckmaschinen (Foto: PR) VW-Werk in China

Düsseldorf Was haben Stephanie Coßmann, Christine Giesen und Tania von der Goltz gemeinsam? Alle drei wurden jüngst in die Vorstände von Dax-Konzernen berufen. Stephanie Coßmann ist oberste Personalerin bei Symrise, Tania von der Goltz Finanzvorständin bei Heidelberger Druckmaschinen und Christine Giesen Personalvorständin bei Metro.

Und alle drei wurden von weltweit führenden Headhuntern gesucht und gefunden. Giesen von Beratern des Marktführers Egon Zehnder, Coßmann und von der Goltz von Vertretern der US-Beratungsgesellschaften Russell Reynolds und Spencer Stuart.

Sie stehen damit für einen Trend: Headhunter spielen bei der Erhöhung des Frauenanteils in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft eine immer größere Rolle. Der Frauenanteil in den Vorständen der 160 größten deutschen börsennotierten Konzerne in Dax, MDax und SDax war nie höher. Das ist auch das Werk von Headhuntern. Sie platzieren in den Führungsetagen immer erfolgreicher Frauen.