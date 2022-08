Personalberatungen Die nächste Partnerin – und die dritte vom selben Konkurrenten: Heidrick & Struggles holt Manuela Klos

Düsseldorf Die Personalberatung Heidrick & Struggles verstärkt sich auf der Topebene. Zum 1. September fängt die Banking-Expertin Manuela Klos als Partnerin bei dem internationalen Headhunter an. Das erfuhr das Handelsblatt vorab.

Zuvor war Klos in der gleichen Rolle für die kleinere Beratung Odgers Berndtson tätig. Klos ist die vierte weibliche Partnerin, die seit 2021 von außen zu Heidrick stößt – und die dritte, die vom Konkurrenten Odgers Berndtson kommt.

Wenn Headhunter in eigener Sache auf Personalsuche gehen, ist das Abwerben von der Konkurrenz ein Stück weit normal. Schließlich ist der Talentpool in der kleinen und diskreten Branche begrenzt, gerade auf Partnerebene, der höchsten Hierarchiestufe unterhalb der Geschäftsführung. Klos‘ Wechsel ist jedoch augenfällig, weil es die dritte Abwerbung von ein und demselben Wettbewerber ist.

So kam bereits im Januar 2021 die Digitalexpertin Kristin van der Sande von Odgers zu Heidrick. Im April 2022 folgte Silvia Eggenweiler, die als wichtige Umsatzbringerin für die Beratung galt. Mit Klos geht nun erneut wichtiges Branchen-Know-how an die Konkurrenz verloren.

Vor ihrem Wechsel in die Headhunter-Szene war Klos Vertriebsleiterin bei der Fürstlich Castell’schen Bank. Die 51-Jährige gilt als gut vernetzt in der jungen deutschen Fintech-Szene.

Headhunterin van der Sande

Momentan verstärke sich seine Beratung in den Bereichen Fintech, digitales Banking sowie dem Asset und Wealth Management, erklärt Nicolas von Rosty, seit 2021 Deutschlandchef bei Heidrick & Struggles. „Manuela Klos mit ihrer Erfahrung im Private-Banking-Bereich ist für uns deshalb ganz klar eine Idealbesetzung.“

Headhunter: Heidrick & Struggles will Parität auf Partnerebene

Mit Klos wächst auch der Frauenanteil auf der Topebene bei Heidrick. So sind inzwischen acht der insgesamt 18 Partner in der Beratung weiblich. „Wenn die Wirtschaft weiblicher wird, müssen auch wir als Personalberater es werden“, erklärt von Rosty. Er strebt als Ziel für die Topebene seiner Einheit Geschlechterparität an.

Heidrick & Struggles hat zuletzt in der Branche einiges an Boden gutmachen können. So soll die Beratung unter anderem hinter dem Wechsel von Finanzmanager Harald Nippel zum Autozulieferer Leoni stecken. Auch an der Suche eines Nachfolgers für die CFO-Rolle bei ZF Friedrichshafen soll Heidrick aktuell beteiligt sein.

Zuletzt sei das Deutschlandgeschäft überdurchschnittlich gewachsen, heißt es aus der Geschäftsführung. Vor allem der Umsatz pro Berater entwickle sich „sehr erfreulich“, so von Rosty. Branchenexperten gehen von etwa 30 Prozent Umsatzwachstum im vergangenen Jahr für Heidrick in Deutschland aus. Heidrick & Struggles und Korn Ferry sind die einzigen der fünf großen Headhunterfirmen in Deutschland, die börsennotiert sind.

