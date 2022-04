Personalberatungen Nächster Coup im Konkurrenzkampf: Headhunterin Maria Basler wechselt zu Russell Reynolds

Düsseldorf Dass die Personalberatung Russell Reynolds Associates (RRA) zu Branchenprimus Egon Zehnder aufschließen möchte, ist in der diskreten Headhunterbranche schon länger bekannt. Jetzt ist Angreifer RRA ein weiterer Coup gelungen. Wie das Handelsblatt vorab erfuhr, wird Maria Basler zum 1. Mai als Partnerin im Frankfurter RRA-Büro anfangen und die Personalberatung im Bereich Banken und Private Equity verstärken.

Zuvor war Basler mehr als fünf Jahre lang beim Konkurrenten Egon Zehnder tätig. Dort hat die heute 48-Jährige unter anderem den deutschen Private-Equity-Markt in leitender Funktion im Blick gehabt.

Basler gilt ähnlich wie ihr künftiger Chef Matthias Scheiff als gut vernetzt im Bankensektor. Vor ihrem Wechsel auf Personalberaterseite war sie unter anderem Bereichsvorständin bei der Commerzbank und Managing Director bei der Deutschen Bank. „Sie hat profunde Erfahrung mit komplexen Neuaufstellungen, kennt die Banken- und Private Equity-Branche sowohl als Führungskraft als auch als Beraterin und verbindet diese tiefe Marktkenntnis mit umfassendem Wissen über Governance- und Compliance-Anforderungen“, lobt Deutschlandschef Scheiff in einer Mitteilung, die das Unternehmen am Freitag veröffentlichen will.

Wichtiges Mandat von Egon Zehnder übernommen

Russell Reynolds zählt zu den Top-drei-Beratungen in Deutschland, manche sehen das Unternehmen mittlerweile auf Platz zwei, direkt hinter Egon Zehnder. Als wichtige Kunden von RRA gelten Namen wie SAP, BMW oder Airbus. Im November hatte RRA zudem Egon Zehnder bei wichtigen Mandaten der Deutschen Bank ausgebootet – und damit in der Branche für Diskussion gesorgt.

Damals ging es um die Neubesetzung des Risikovorstands und die Nachfolge des langjährigen Aufsichtsratschefs Paul Achleitner. Egon Zehnder soll bei mindestens einem der zwei Deutsche-Bank-Mandate „zweigleisig“ gefahren sein, also Kandidaten, die der Deutschen Bank vorgestellt wurden, auch einem anderen Finanzinstitut vorgeschlagen haben – in der Branche ein No-Go. Egon Zehnder gilt bei Besetzungen auf Top-Ebene seit Jahren als gesetzt bei der Deutschen Bank.

