Public Corporate Governance Expertenkommission: Öffentliche Unternehmen sollen krisenfester werden

Düsseldorf Der Ukrainekrieg und der drohende Importstopp von russischem Öl und Gas schüren zuvor beinahe vergessene Ängste vor kalten, dunklen Wohnungen im Winter. Das Bundeswirtschaftsministerium versichert zwar, dass die Energieversorgung nicht gefährdet und auch bei Gasknappheit gewährleistet sei. Dennoch drängt sich die Frage auf nach der Krisenresilienz und nachhaltigen Führung von Unternehmen in öffentlicher Hand – wie Stadtwerken, öffentlichen Verkehrs- und Reinigungsbetrieben.

Denn die Stadtwerke litten bereits vor Russlands Angriff auf die Ukraine unter stark gestiegenen Einkaufspreisen bei Gas und Strom. Als einige Energiediscounter in der Folge die Versorgung ihrer Kunden plötzlich einstellten, fielen diese in die Ersatzversorgung. Viele der zuständigen Grundversorger erhöhten daraufhin teils drastisch die Preise, darunter auch einige Stadtwerke. Verbraucherschützer kritisierten das scharf.

In solchen Fällen soll der gerade aktualisierte Deutsche Corporate Governance Musterkodex (D-PCGM) für Unternehmen in öffentlicher Hand Hilfestellung leisten. Ulf Papenfuß ist wissenschaftlicher Leiter der Expertenkommission, die den Musterkodex erarbeitet hat. Er fordert, diesen auf die Tagesordnung aller verantwortlichen politischen Organe zu setzen.

„Das Krisenmanagement im Kontext der Auswirkungen des Ukrainekriegs muss mit Nachhaltigkeitszielen verbunden werden“, sagte Papenfuß dem Handelsblatt. Das sei im Hinblick auf kritische Infrastruktur, Versorgungssicherheit, Nachhaltigkeit und Vertrauen in den Staat unerlässlich.

„Wir müssen uns als Gesellschaft in Kriegszeiten grundlegende Gedanken machen und dazu gehört auch die Frage, was öffentliche Unternehmen leisten sollen und leisten können“, sagte Papenfuß. „Wir brauchen öffentliche Unternehmen, die im Sinne unserer Demokratie und der Sozialen Marktwirtschaft für Versorgungssicherheit und leistungsfähige kritische Infrastruktur sorgen.“

Die Expertenkommission Public Corporate Governance hat den Musterkodex um das Thema Nachhaltigkeit ergänzt. Ökologische und soziale Faktoren sollen künftig auch bei der Führung öffentlicher Unternehmen eine größere Rolle spielen. Damit folgt man dem „großen Vorbild“, dem für große Börsenunternehmen geltenden Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK).

Einen Musterkodex für die Führung öffentlicher Unternehmen gibt es erst seit 2020

Den D-PCGM gibt es seit 2020. Der Deutsche Städtetag empfahl seinen Mitgliedern umgehend die Umsetzung des Regelwerks für öffentliche Unternehmen. Michael Ebling, Oberbürgermeister von Mainz, Präsidiumsmitglied des Deutschen Städtetags und Präsident des Verbands Kommunaler Unternehmen (VKU), sagte dem Handelsblatt damals, es müssten „gerade bei öffentlichen Unternehmen klare und nachvollziehbare Standards und Regeln gelten“.

Die Entwicklung zum Public Corporate Governance Kodex trieben vor allem Affären wie der schon sprichwörtlich gewordene Kölner Klüngel sowie der Trend zur Rekommunalisierung von Stadtwerken und Bildungseinrichtungen. Treiber für die Entwicklung des Musterkodexes waren daneben auch die in Vergleichsstudien festgestellten gravierenden Defizite in den damals 55 veröffentlichten Public Corporate Governance Kodizes und die unnötige Doppelarbeit, die in vielen Gebietskörperschaften gemacht wird.

Zudem führte dann auch die Coronakrise durch wegfallende Steuereinnahmen zu manch finanzieller Schieflage von Kommunen, die professionell gemanagt werden musste.

Verbreitung läuft bisher schleppend

Doch die Annahme des Musterkodexes verlief bisher schleppend. Nur einzelne Städte wie Dinslaken haben die Einführung im Stadtrat öffentlich beschlossen oder nehmen wie Flensburg in der Präambel ihres eigens entwickelten Kodexes Bezug auf den Musterkodex.

Zuletzt kam jedoch etwas Bewegung in die Entwicklung. Eine Reihe von Städten ist dabei, ihre Public Corporate Governance Kodizes an den D-PCGM anzugleichen, so beispielsweise Frankfurt am Main und Mannheim. Zudem verweist beispielsweise der aktuelle Kommunalbericht des Niedersächsischen Landesrechnungshofs auf den Musterkodex.

