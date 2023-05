Die Gewinne sind im ersten Quartal – Sondereffekte herausgerechnet – um 27 Prozent gesunken. Vor allem das Chinageschäft enttäuscht. Das zweite Halbjahr bringt neue Belastungen.

Der konjunkturelle Abschwung in Deutschland schlägt sich erstmals in den Zahlenwerken der größten börsennotierten Unternehmen nieder. (Foto: Imago (2), Bloomberg (2)) Dax-Konzerne

Düsseldorf Der Gewinnboom bei Deutschlands größten börsennotierten Konzernen scheint sich auf den ersten Blick fortzusetzen: Mit 45,3 Milliarden Euro haben die 40 Unternehmen aus dem Leitindex Dax in den ersten drei Monaten 2023 nach Handelsblatt-Berechnungen vier Prozent mehr verdient als im starken Vorjahr.

Darin enthalten sind allerdings 15,4 Milliarden Euro der Deutschen Telekom, wovon weit mehr als die Hälfte aus dem Verkauf des Funkturmgeschäfts resultiert. Ohne Sondereffekte bei der Telekom kamen die 40 Dax-Konzerne nur auf 31,9 Milliarden Euro. Das waren 27 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Am Mittwoch haben Siemens, Commerzbank und Munich Re als letzte Dax-Konzerne ihre Quartalsbilanz vorgelegt.

Damit schlägt sich der konjunkturelle Abschwung in Deutschland erstmals in den Zahlen der Dax-Konzerne nieder, nachdem diese noch in den beiden Vorjahren mit hohen Gewinnen herausgeragt hatten.

