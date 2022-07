Ranking 2022 Consultingfirmen suchen die Balance – Das sind die besten Unternehmensberater

Das Beratungsgeschäft sieht sich wachsenden Anforderungen gegenüber. Die Consultingfirmen müssen beweglicher und schneller werden. Welche Berater besonders gut aufgestellt sind.

Auch Freiberufler ergänzen immer häufiger die Teams. (Foto: E+/Getty Images) Beratungsprojekt

Köln Dienstort Deutschland, Kundensitz New York oder Schanghai – es ist eine immer noch neue Art von Arbeitsalltag für einige Berater bei Strategy&, der Strategieberatung der Wirtschaftsprüfung PwC. „Einige Kollegen helfen in Asien oder in den USA aus – und machen das von Deutschland aus“, sagt Andreas Späne, seit Anfang Juli Europachef von Strategy&.

Zoom statt Jet, Wohnzimmer statt Wartebereich am Flughafen: Auch im Beratungsgeschäft wird immer häufiger aus der Ferne gearbeitet. Gerade international aufgestellten Consultingfirmen fällt es so leichter, die dringend benötigten Fachkräfte dort einzusetzen, wo der Kunde gerade am meisten drängelt. „Das hat es uns ermöglicht, bei der Besetzung von Projekten flexibler zu werden“, sagt Späne.