Ranking 2022 Das sind die bestbezahlten Sportler der Welt

Welcher Sportler kassiert 2022 weltweit die größte Gage? Das Wirtschaftsmagazin Forbes präsentiert ein Ranking der bestverdienenden Sportler des Jahres.

Professionelle Athleten, egal ob Fußballer, Basketballer oder American-Football-Spieler, verdienen viel Geld. Das ist bekannt. Doch häufig kommt nur ein vergleichsweise kleiner Teil durch sportliche Leistung zustande. Vor allem Sponsoren- und Werbeverträge bringen den prominenten Sportlern Millionen ein. Erst der wirtschaftliche Einfluss schafft den Großteil des Reichtums, wie etwa bei den reichsten Menschen der Welt.

In dem betrachteten Zeitraum von zwölf Monaten haben die zehn Top-Verdiener der bestbezahlten Sportler zusammen 991,6 Millionen US-Dollar verdient, das zeigt das Ranking des US-Magazins Forbes. Das ist rund ein Prozent weniger als noch im Jahr zuvor.

Wie es sonst um die Einkünfte der Sportler weltweit steht, lesen Sie hier. Die Daten beziehen sich dabei auf Schätzungen von Forbes im Zeitraum von Mai 2021 bis Mai 2022.

Platz 10: Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks – Basketball

Der NBA-Star schafft es erstmals ins Ranking der bestbezahlten Sportler. (Foto: Getty Images) Giannis Antetokounmpo

Der zweifache MVP der Milwaukee Bucks unterzeichnete im Dezember 2020 einen Fünfjahresvertrag über 228 Millionen US-Dollar. Zudem investierte Antetokounmpo in die Uhrenwiederverkaufsplattform WatchBox, er hat einen Lizenzvertrag mit der NFT-Plattform NFTSTAR abgeschlossen und ließ seine Lebensgeschichte im Jahr 2022 unter dem Titel „ Rise“ verfilmen. Insgesamt kommt der 27-Jährige damit auf ein Jahreseinkommen in Höhe von rund 80,9 Millionen US-Dollar.

Platz 9: Tom Brady, Tampa Bay Buccaneers – American Football (NFL)

Die lebende Football-Legende Tom Brady sichert sich Platz 9 im Ranking der bestbezahlten Sportler 2022. (Foto: USA TODAY Sports) Tom Brady

Brady gilt als bester Quarterback aller Zeiten. Er schafft es im Ranking der bestbezahlten Sportler aktuell auf Platz neun. Genau wie im Vorjahr. So verdiente der American Football-Spieler bei den Tampa Bay Buccaneers im vergangenen Jahr rund 31,9 Millionen US-Dollar.

Nachdem Brady sein Rücktritt aus der NFL verkündete, gab der amerikanische TV-Sender „Fox“ bekannt, dass der 45-Jährige nach seiner Karriere als Experte fungieren wird. Medienberichten zufolge wird ihm dieser Deal mehr einbringen, als er in 22 Saisons in der NFL auf dem Spielfeld verdient hat: 375 Millionen US-Dollar über eine Laufzeit von zehn Jahren.

Neben seiner eigenen Marke TB12, mit der er Nahrungsergänzungsmittel, Apps und Kleidung verkauft, hat der Sportler Werbedeals mit Partnern wie Under Armour, IWC Schaffhausen und T-Mobile. Diese Werbeverträge spülen Brady zusammen mit seiner NFT-Plattform weitere 52 Millionen US-Dollar in seine Kasse. Das Einkommen von Brady beläuft sich damit aktuell auf rund 83,9 Millionen US-Dollar, schätzt Forbes.

Platz 8: Canelo Alvarez – Boxen

Box-Superstar Canelo Alvarez hat das dritte Duell mit Golowkin für sich entschieden und bleibt vierfacher Weltmeister im Supermittelgewicht. (Foto: dpa) Canelo Alvarez

Canelo Alvarez landet mit seinen beiden Pay-per-View-Siegen im Mai und November 2021 auf Platz acht im Ranking der reichsten Sportler. Schätzungen zufolge verdiente er im vergangenen Jahr rund 85 Millionen US-Dollar. Jenseits des Rings hat Alvarez eine lukrative Partnerschaft mit Hennessy und besitzt ein Taco-Restaurant in seiner Heimat Mexiko. Insgesamt kommt Alvarez auf ein Jahresgehalt in Höhe von 90 Million Dollar.

Platz 7: Roger Federer – Tennis

Abseits des Tennisplatzes verdient Roger Federer ein Vermögen. (Foto: dpa) Roger Federer

Der Schweizer Tennis-Profi Roger Federer landet im diesjährigen Ranking der weltweit bestbezahlten Sportler auf dem siebten Rang. 2021 belief sich sein Einkommen auf rund 90,7 Millionen US-Dollar. Dabei verdiente er als Tennisspieler lediglich 700.000 Dollar. Zu seinen Werbepartnern zählen Unternehmen wie Mercedes Benz, Uniqlo und Rolex.

Platz 6: Kevin Durant, Brooklyn Nets – Basketball (NBA)

Kevin Durant zählt seit Jahren zu den bestbezahlten Sportlern der Welt. (Foto: dpa) Kevin Durant

Der Basketballspieler steht aktuell bei den Brooklyn Nets in der NBA unter Vertrag. Sein jährliches Einkommen beschert Kevin Durant Platz sechs im Ranking der bestbezahlten Sportler 2022. Im Vorjahresranking reichte es für Durant lediglich für Platz zehn. Doch der Verein erhöhte das Gehalt merklich, zahlt dem NBA-Star mittlerweile eine Summe von 42,1 Millionen Dollar pro Jahr.

Abseits des Spielfelds verdient Kevin Durant noch mehr: Rund 50 Millionen Dollar bekommt er über Werbeverträge. Damit hatte Durant im vergangenen Jahr ein Einkommen in Höhe von 92,1 Millionen US-Dollar.

Platz 5: Stephen Curry, Golden State Warriors – Basketball

Platz 5: Stephen Curry, NBA. (Foto: USA Today Sports) Stephen Curry

Kein NBA-Star hat in der vergangenen Saison mehr bei seinem Verein verdient als Stephen Curry. Satte 45,8 Millionen US-Dollar Jahresgehalt erhielt der 34-Jährige bei den Golden State Warriors. Und: Sein Gehalt ist gestaffelt. In der aktuellen Saison verdient er rund 48 Millionen Dollar auf dem Spielfeld, ab 2025 soll er knapp 60 Millionen Dollar verdienen. Neben dem Platz ist Curry in Krypto-Projekte involviert, brachte im Dezember 2021 eine eigene Kollektion von NFTs mit seinen Turnschuhen heraus. Sein Nebenverdienst als Unternehmer beläuft sich laut Forbes auf rund 47 Millionen Dollar.

Platz 4: Neymar Jr., Paris-Saint-Germain – Fußball

Neymar Jr. gehört zu den Sportlern mit dem höchsten Jahresgehalt. (Foto: REUTERS) Neymar Jr.

Auf dem vierten Platz der Spitzenverdiener unter den Profisportlern befindet sich laut „Forbes“-Ranking 2022 der Fußballspieler Neymar Jr.. Der Brasilianer steht beim französischen Erstligisten Paris-Saint-Germain unter Vertrag. Dort lag sein Jahresgehalt in der vergangenen Saison bei etwa 70 Millionen US-Dollar.

Weitere 25 Millionen Dollar erhält Neymar Jr. aus Werbeverträgen. Zu seinen Werbepartner zählen Unternehmen wie Puma oder Red Bull. Zusammengerechnet erhält Neymar Jr. ein Jahreseinkommen von 95 Millionen US-Dollar. Damit zählt der Brasilianer zu den aktuell bestbezahlten Fußballspielern der Welt. Nur zwei weitere Fußballer verdienen noch mehr als er.

Platz 3: Cristiano Ronaldo, Manchester United – Fußball

Bronze im Ranking der bestbezahlten Sportler der Welt: Cristiano Ronaldo. (Foto: Action Images via Reuters) Cristiano Ronaldo

Der portugiesische Superstar Cristiano Ronaldo schafft es im Ranking der bestbezahlten Sportler 2022 auf Platz drei. Als Angreifer bei seinem Verein Manchester United verdient der Portugiese rund 60 Millionen US-Dollar im Jahr.

Seine rund 481 Millionen Instagram-Follower machen den Fußball-Star quasi zum Influencer schlechthin. Als Person mit den meisten Followern auf Instagram wird Ronaldo von zahlreichen Unternehmen als Werbeträger angefragt.

Als Star des US-Sportartikelherstellers Nike und mit etlichen kleineren Werbedeals nimmt Ronaldo zusätzlich 55 Millionen Dollar ein. Das ergibt ein Jahreseinkommen von 115 Millionen US-Dollar.

Platz 2: LeBron James, LA Lakers – Basketball (NBA)

Platz zwei geht an den Basketballer LeBron James. (Foto: REUTERS) LeBron James

Silber im Ranking der bestbezahlten Sportler 2022 geht an LeBron James. Der Basketballprofi steht bei den LA Lakers unter Vertrag und verdiente im vergangenen Jahr rund 41,1 Millionen Dollar bei seinem Verein. Neben seiner eigenen Talkshow und einem angekündigten Deal mit der Kryptoplattform „crypto.com“ verdiente James durch Sponsorenverträge und als Testimonial beim Super Bowl rund 80 Millionen Dollar abseits des Basketballplatzes. Insgesamt kommt der Profiathlet auf ein Jahreseinkommen in Höhe von 121,2 Millionen US-Dollar. Damit ist LeBron James aktuell der bestbezahlte Basketballspieler weltweit.

Platz 1: Lionel Messi, Paris Saint-Germain – Fußball

Lionel Messi gilt derzeit als bestbezahlter Sportler der Welt. (Foto: REUTERS) Lionel Messi

Im vergangenen Jahr führte der MMA-Kämpfer Conor McGregor noch den ersten Platz im Ranking der weltweit bestbezahlten Sportler an. 2022 ist es der argentinische Fußballprofi Lionel Messi, aktuell unter Vertrag beim französischen Club Paris Saint-Germain. Bereits zum zweiten Mal schafft es der Argentinier auf den ersten Platz des Rankings. Zwar verdiente er bei seinem ehemaligen Verein, dem FC Barcelona, noch 22 Millionen US-Dollar mehr im Jahr. Allerdings gilt Messi weiterhin als einer der besten Fußballer aller Zeiten – und zieht somit auch zahlreiche Werbe- und Kooperationspartner an.

Durch lukrative Werbedeals mit Unternehmen wie Pepsi, Adidas oder Budweiser und dank einer 20-Millionen-Dollar-Partnerschaft mit Socios, eine App, die den Kauf von Fan-Token anbietet, konnte er zusätzlich rund 55 Millionen US-Dollar einstreichen. Insgesamt kommt Messi damit auf 130 Millionen US-Dollar im Jahr.

Die 10 bestbezahlten Sportler der Welt 2022 in der Tabelle

Platz Name Land Einnahmen 1. Lionel Messi Argentinien 130 Millionen US-Dollar 2. LeBron James USA 121,2 Millionen US-Dollar 3. Cristiano Ronaldo Portugal 115 Millionen US-Dollar 4. Neymar Jr. Brasilien 95 Millionen US-Dollar 5. Stephen Curry USA 92,8 Millionen US-Dollar 6. Kevin Durant USA 92,1 Millionen US-Dollar 7. Roger Federer Schweiz 90,7 Millionen US-Dollar 8. Canelo Alvarez Mexiko 90 Millionen US-Dollar 9. Tom Brady USA 83,9 Millionen US-Dollar 10. Giannis Antetokounmpo Griechenland 80,9 Millionen US-Dollar Insgesamt - - 991,6 Milliarden US-Dollar

