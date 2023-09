Eine Analyse der Dax-Kontrollgremien zeigt: Die Vertreter der Autoclans Porsche und Piëch dominieren den Dax. Anlegerschützer und Wissenschaftler sehen das kritisch.

Düsseldorf Die Kontrollgremien der größten deutschen Konzerne haben sich in den vergangenen Jahren transformiert. Die Aufsichtsräte wurden jünger, es zogen zunehmend IT- und Nachhaltigkeitsexperten ein, es gab weniger Ämterhäufung, und auch mehr Frauen gewannen an Einfluss. An der Spitze ist diese Entwicklung aber immer noch nicht angekommen – im Gegenteil.

Eine breit angelegte Analyse der Dax-Kontrollgremien von Handelsblatt und der Universität Göttingen zeigt: Die ersten vier Plätze in der Rangliste der mächtigsten Aufsichtsräte Deutschlands belegen nicht nur ausschließlich Männer, die jeweils – und zum Teil deutlich – über 60 Jahre alt sind. Es sind auch erstmals allesamt Vertreter der Autoclans Porsche und Piëch.

Wolfgang Porsche, 80, Hans-Michel Piëch, 81, und Ferdinand Oliver Porsche, 62, dominieren gemeinsam mit Hans Dieter Pötsch,72, mit ihren jeweils drei Mandaten bei den Dax-Konzernen Porsche AG, Porsche SE, Volkswagen und Traton den Leitindex.

