Reputation 24 der 40 Dax-Konzerne haben keinen guten Ruf

Düsseldorf Die meisten Dax-Konzerne arbeiten nicht systematisch genug an ihrem Ruf – und verschenken dadurch Wachstumspotenzial. Im Schnitt erreichen die größten deutschen börsennotierten Unternehmen nur 47 von 100 Punkten, zeigt ein Reputationsranking des Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF), das dem Handelsblatt exklusiv vorliegt.

Demnach haben 24 der 40 Dax-Konzerne eine schwache Reputation, weil sie weniger als 50 Zähler erreichen. Mit SAP hat lediglich ein Unternehmen ein Reputationsniveau, das die Macher als exzellent einstufen. Nach eigenen Angaben ist es die weltweit größte Reputationsstudie, über acht Millionen Textbeiträge wurden ausgewertet.

Eine hohe Reputation sorgt für einen Vertrauensvorschuss bei Kunden, Investoren oder Lieferanten. Firmen mit einem guten Ruf schaffen es einfacher, an Kredite zu kommen, Beschäftigte zu gewinnen, und haben loyalere Kunden. Beinahe die Hälfte der Kaufentscheidungen erklärt sich nicht mit Produkteigenschaften, sondern mit dem guten Ruf des Produzenten, sagen Reputationsforscher.

Reputation ist weit mehr als ein Kommunikationsthema, sondern bedeutet eine Veränderung der Unternehmenskultur. Es sei die Summe aus der Leistung etwa der Produkte plus dem Anstand, wie Firmen mit Beschäftigten umgehen, plus der Kommunikation, sagt Studienautor Jörg Forthmann. „Reputation bildet den Leistungsgrad einer Firma ab und die gesellschaftliche Zustimmung, ob sie Gewinne machen darf.“

Firmen mit einer hohen Reputation profitieren gar an der Börse. In der Schweiz zeigt eine Studie der Universität Zürich und der Beratung Commslab, dass die Aktien der 20 Firmen mit der höchsten Reputation zwischen 2006 und 2020 um 145 Prozent gestiegen sind, während das Plus aller Firmen nur bei 32 Prozent lag – ein Unterschied von 113 Prozentpunkten. Inklusive der Dividendenerlöse lag die Differenz bei 156 Prozentpunkten.

Dieser Nutzen ist vielen Firmen bewusst. So würden 80 Prozent der Topmanager Reputation für ein sehr wichtiges Thema halten, sagt Marktforscher Forthmann. Allerdings habe nur jede zehnte Firma in Deutschland ein professionelles Reputationsmanagement.

SAP hat unter den Dax-Konzernen den besten Ruf

Zu diesen zählt auch SAP. Der Softwarehersteller genießt laut IMWF mit 95 Zählern die höchste Reputation im Dax. Verschiedene Bereiche wie Kommunikation, Investor Relations, Government Affairs oder die Strategieabteilung arbeiteten an dem Thema und tauschten sich regelmäßig mit Kunden, Partnern oder Investoren aus, teilt SAP auf Anfrage mit. „Unsere Reputation bildet einen wichtigen Pfeiler für die langfristige Zukunftsfähigkeit.“

Für Reputationsexperten ist das Vorgehen mustergültig. Viele Firmen machen laut Fachleuten den Fehler, das Thema allein in der Kommunikationsabteilung zu verankern. Dort kann aber nur versucht werden, durch Marketingmaßnahmen einen guten Ruf zu erzeugen. Dass es diesen etwa bei der Produktqualität oder im Umgang mit den Beschäftigten auch tatsächlich gibt, ist ein übergeordnetes Thema.

Reputationsberater Bernhard Bauhofer rät deshalb dazu, das Thema im Topmanagement oder in der Strategieabteilung anzugehen. „Nur so kann das Reputationsvorhaben die nötige Durchschlagskraft bekommen und auch systemisch verankert werden“, sagt der Geschäftsführer der Beratung Sparring Partners.

Er empfiehlt, regelmäßige Erhebungen bei allen Stakeholdern zu machen, um die Entwicklung des Rufs zu messen. Auch Mitarbeiter müssten geschult werden. Bis eine solide Reputation aufgebaut sei, dauere es mehrere Jahre. Das widerspreche aber den oft kurzfristigen Erfolgsinteressen börsennotierter Firmen, so Bauhofer.

Für Studienmacher Forthmann habe sich die hohe Reputation von SAP etwa bei den Halbjahreszahlen ausgezahlt. Trotz durchwachsener Ergebnisse seien viele Analysten und Aktionäre optimistisch geblieben. SAP profitiere auch davon, auf Zukunftstechnologien wie KI zu setzen. Der Konzern ist Kooperationen mit großen Tech-Firmen eingegangen.

Ein guter Ruf bedeutet zwar nicht, dass es in Firmen keine Probleme mehr gibt – dieser kann aber bei deren Bewältigung helfen. So streicht SAP rund 3000 Stellen und will das Geschäft mit betriebswirtschaftlicher Software stärken. Das sorgt unter Beschäftigten für Unruhe und in Teilen der Kundschaft für Kritik.

Acht Millionen Aussagen per KI untersucht

In dem Ranking landen auch Mercedes-Benz, BMW, Siemens und Fresenius auf den vorderen Plätzen. Für Siemens ist der Ruf „wichtig für die Gewinnung neuer Mitarbeiter, insbesondere dann, wenn sie hart umkämpft sind“. Zudem profitiere man von einer „höheren Flexibilität an den Finanzmärkten“.

Ein signifikanter Anteil der Reputation entsteht durch das Bild, das medial und in Social-Media-Beiträgen vermittelt wird. Ulrich Bihler (Reputationsforscher)

Das Institut IMWF, das zur Firma Faktenkontor gehört und damit Teil einer der größten PR-Agenturen Deutschlands ist, hat die Reputation von weltweit 341 börsennotierten Firmen untersucht. Die Autoren haben die gesamte Kommunikation im ersten Quartal 2023 mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) ausgewertet, die über die Firmen auf Englisch und Deutsch etwa auf Nachrichtenseiten oder sozialen Netzwerken wie dem Twitter-Nachfolger X getätigt wurde.

Die Aussagen wurden den fünf Reputationskategorien Nachhaltigkeit, Mitarbeiter, Wirtschaft, Management sowie Produkt und Service zugeordnet und in etwa gleich stark gewichtet. Die Firma mit der besten Reputation in einer Dimension erhielt dort 100 Punkte, andere wurden entsprechend gerankt.

In der Reputationsforschung ist dieses Vorgehen üblich. „Ein signifikanter Anteil der Reputation entsteht durch das Bild, das medial und in Social-Media-Beiträgen vermittelt wird“, sagt Ulrich Bihler, der an der Universität Hohenheim Reputationsmanagement lehrt. Um ein vollständiges Bild zu bekommen, müssten aber Befragungen von Investoren, Kunden oder Beschäftigten gemacht werden.

Am Ende der Rangliste stehen mit weniger als 30 Punkten der Triebwerksbauer MTU, die Hannover Rück – sowie Vonovia, die Deutsche Bank und RWE. Die drei Letztgenannten liegen auch beim Ranking der Firma Caliber auf den hintersten Plätzen. Der dänische Anbieter ermittelt die Reputation durch Befragungen.

RWE verweist auf den Untersuchungszeitraum. Im betrachteten ersten Quartal war die Berichterstattung über RWE von Lützerath geprägt. Der Konzern hatte das Dorf im rheinischen Braunkohlerevier gegen den Widerstand von Aktivisten geräumt. Vonovia teilt mit, dass viele Menschen wegen teurer Wohnungspreise „verunsichert“ seien. Man nehme das Feedback der Mieter aber „deutlich anders wahr“, als es die Studie zeige.

Die Deutsche Bank wollte die Ergebnisse nicht kommentieren. Sie genießt zwar beim Thema Wirtschaft einen sehr guten Ruf, fällt aber in den anderen Bereichen ab. In allen Kategorien schneiden MTU und die Hannover Rück schwach ab. Beide B2B-Firmen erklären das damit, kein öffentlichkeitswirksames Endkundengeschäft zu haben.

Sie bemängeln, dass die Autoren in drei der fünf Kategorien zu wenig Aussagen über sie gefunden haben – das ermögliche keine Rückschlüsse auf ihren Ruf. Experten wie Bihler widersprechen. „Unternehmen können auch nur eine Reputation aufbauen, wenn sie ein gewisses Maß an öffentlicher Wahrnehmung haben.“

Mitarbeit: Christof Kerkmann

