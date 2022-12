Robert Schneider „Bild“ holt neuen Co-Chefredakteur vom „Focus“

Johannes Boie führt Deutschlands größtes Boulevardblatt seit gut einem Jahr. Nun bekommt er mit Robert Schneider offenbar einen Co-Chefredakteur zur Seite gestellt.

Berlin Der Axel-Springer-Verlag holt nach dpa-Informationen „Focus“-Chefredakteur Robert Schneider (46) in die Chefredaktion der „Bild“-Zeitung. Ein Springer-Sprecher wollte sich am Freitag in Berlin nicht zu der Personalie äußern.

Er betonte aber: „Johannes Boie ist und bleibt in seiner derzeitigen Position als Chefredakteur und Vorsitzender der „Bild“-Chefredaktionen. Personalspekulationen kommentieren wir nicht.“ Boie (38) steht seit gut einem Jahr an der Spitze.

Zuvor hatten das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ und der Branchendienst „Medieninsider“ über anstehende Veränderungen in der Chefredaktion von Deutschlands größtem Boulevardblatt berichtet. Ein Sprecher des Medienhauses Burda, zu dem der „Focus“ gehört, bestätigte auf dpa-Anfrage, dass Schneider sein Arbeitsverhältnis gekündigt habe.

Mehr: Springer macht hohen Verlust mit britischer Beteiligung – Miteigentümer drängt auf Führungswechsel

