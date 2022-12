Deutsche Firmen in Russland klagen über Regeländerungen und unberechenbare Entscheidungen beim geplanten Rückzug. Eine neue Vorschrift drückt die Verkaufserlöse.

Seit März ruht im Werk Kaluga die Produktion. (Foto: Bloomberg/Getty Images) Produktion bei Volkswagen in Kaluga (Archivbild)

Frankfurt, Riga Nach dem Überfall auf die Ukraine kündigte eine Vielzahl deutscher Firmen den schnellen Rückzug aus Russland an. Einige Unternehmen wie Mercedes, Lanxess, Dr. Oetker oder Remondis haben auch bereits Vollzug gemeldet, bei vielen anderen zieht sich das Projekt „Do Swidanja“ („Auf Wiedersehen“) aber in die Länge, etwa bei Henkel und Uniper. Manche Unternehmen wie Metro, Stada und Wintershall wollen sogar nach wie vor in Russland bleiben.

Björn Paulsen, Russlandexperte der Kanzlei Noerr, vermutet, dass zwar fast 90 Prozent der in Russland tätigen deutschen Großunternehmen ihr dortiges Geschäft „de facto aufgegeben“ haben und vor allem nichts mehr nach Russland liefern. „Bei der Veräußerung der gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen liegt die Erfolgsquote angesichts der regulatorischen Schwierigkeiten deutlich niedriger, wahrscheinlich erst bei 25 bis 30 Prozent.“

