Softwarekonzern Airbus-Finanzchef Dominik Asam wechselt zu SAP

Düsseldorf, Paris Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus muss sich einen neuen Finanzchef suchen. Dominik Asam werde das Unternehmen Anfang März 2023 verlassen und in der gleichen Rolle zu SAP zu wechseln, teilte Airbus am Mittwoch mit. Der Softwarekonzern hatte im März bekanntgegeben, dass Finanzchef Luka Mucic das Unternehmen zum 31. März 2023 verlassen wird.

SAP teilte mit, dass Asam am 7. März seine neue Aufgabe beginnen werde. Der 53-Jährige hat vor seiner Zeit bei Airbus das Finanzressort beim Münchner Halbleiterhersteller Infineon verantwortet.

„Dominik Asam ist ein gut ausgebildeter und erfahrener Manager im Bereich Global Finance und Technology“, erklärte SAP-Aufsichtsratschef Hasso Plattner in einer Mitteilung des Konzerns. „Somit ist er genau die richtige Besetzung, um die erfolgreiche Cloud-Transformation der SAP weiter voranzutreiben.“

Ein wichtiger Grund für die Wahl dürfte gewesen sein, dass Asam Erfahrung mit Umbrüchen und Technologiesprüngen hat. Bei Airbus half er beispielsweise, den Konzern durch die Corona-Pandemie zu steuern, die die Luftverkehrsbranche durcheinanderwirbelte. Bei Infineon wiederum managte er die Finanzen eines sehr zyklischen Geschäfts.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Zuvor war der Ingenieur mit MBA mehrere Jahre im Investmentbanking von Goldman Sachs in führenden Positionen tätig. SAP-Vorstandssprecher Christian Klein hob denn auch seine „umfassende und tiefgreifende Expertise im globalen Finanzwesen und in der Technologie“ seines künftigen Finanzchefs hervor.

Eine wichtige Aufgabe dürfte die Kapitalmarktkommunikation sein – „das machen viele Konkurrenten besser als wir, am besten Oracle“, sagte Aufsichtsratschef Plattner dem Handelsblatt im April. Angesichts der erfolgreichen Transformation des Geschäftsmodells sei die SAP-Aktie an der Börse derzeit unterbewertet. Seither ist der Kurs weiter gesunken, derzeit notiert er bei 85 Euro und damit nahe dem Ein-Jahres-Tief.

Abgang trifft Airbus hart

Für Airbus ist der Abgang des Finanzvorstands ein großer Verlust. Unter Asam, der im April 2019 zum Konzern kam, lieferte der Flugzeugbauer zuletzt finanziell blendende Ergebnisse. In diesem Jahr strebt der europäische Konzern mit Sitz in Toulouse einen bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 5,5 Milliarden Euro an, verglichen mit 4,9 Milliarden Euro im vergangenen Jahr.

Für viele im Unternehmen kommt der Wechsel überraschend. Asam werde „äußerst geschätzt“ und habe gerade während der schwierigen Zeit für die Luftfahrtbranche in der Pandemie durch sein „professionelles und menschliches“ Verhalten überzeugt, ist zu hören. Zugleich gibt es Verständnis für die „persönliche Entscheidung“ des deutschen Topmanagers. Asam habe vor Airbus viel Zeit in der Tech-Branche verbracht und nun die Möglichkeit, dorthin zurückzukehren.

Airbus-Chef Guillaume Faury lobte Asam als „herausragenden Finanzchef“, der während der ein „großartiger Begleiter während herausfordernden und unsicheren Zeiten der Pandemie“ gewesen sei. Der Finanzvorstand habe auch dazu beigetragen, dass der Konzern eine Vorreiterrolle im Bereich der nachhaltigen Luftfahrt einnehme.

Asam selbst sagte in einer Erklärung: „Airbus ist jetzt in einer besseren Wettbewerbsposition, und ich habe großes Vertrauen in die Fähigkeit meiner Kollegen, diese einzigartige Erfolgsgeschichte fortzuschreiben.“ Der Manager soll seine Aufgaben bei Airbus bis zu seinem endgültigen Abgang weiterführen.

Parallel will der Flugzeugbauer mit einer Findungskommission nach einem Nachfolger Ausschau halten. Im Unternehmen fühlt man sich dabei nicht unter Druck. Bis März 2023 sei genügend Zeit, um einen geeigneten Ersatz zu finden.

Mehr: Das sind Deutschlands mächtigste Aufsichtsräte