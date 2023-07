Nie war Frauenfußball professioneller als vor dieser Weltmeisterschaft. Erfolgreiche Männer-Klubs fördern ihre Damen-Teams mit Millionen. Die Pioniere von einst sind chancenlos.

Investitionen können im Ökosystem Frauenfußball sehr viel bewegen. Allerdings verschieben sie auch umgehend die Balance. Das zeigen Beispiele wie Frankfurt und Potsdam. (Foto: Imago, Bayern München [M]) Gewinnerinnen und Verliererinnen

Berlin, München, Potsdam Nach dem „Anschwitzen“ im Kraftraum mit Kunstrasen, Fitnessgeräten und Flachbildschirm üben die Damen des FC Bayern noch ein paar Standards auf einem der glatt rasierten Trainingsplätze. Lina Magull zwirbelt den Ball von der Eckfahne in den Strafraum, wo schon Sydney Lohmann und Lea Schüller lauern. Das Trio gehört genau wie Teamkollegin Klara Bühl zum DFB-Aufgebot für die an diesem Donnerstag beginnende Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Vier Trainer beobachten, verschieben, korrigieren.

In den Duschen der Mannschaftskabine steht eine hölzerne Kältetonne, im Nebenraum eine große Team-Sauna. In einem der Behandlungsräume warten an diesem Freitag Mitte Mai schon die Physiotherapeuten auf die Spielerinnen, bevor das Gastro-Team von Starkoch Alfons Schuhbeck Mittagessen in der Kantine des Bayern Campus im Münchener Norden serviert.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen