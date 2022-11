Vorbei die Zeiten, in denen Wagniskapitalfonds ihr Geld für beinahe alles hergegeben haben. Überleben werden wohl nicht alle 36 deutschen Start-ups mit Milliardenbewertung.

Was bleibt vom Hype? Deutsche Start-ups

Düsseldorf, Berlin Um den Jahreswechsel wurde in Berlin schon der Name des nächsten „Decacorns“ weitergeflüstert: Investoren hatten einem Gründer in Aussicht gestellt, seine Firma mit zehn Milliarden Dollar zu bewerten. Es wäre erst das zweite deutsche Start-up gewesen, das diese Schwelle erreicht. Wer eingeweiht wurde in diese Sensationsmeldung, musste versprechen, bis zur Vertragsunterzeichnung nichts weiterzusagen oder aufzuschreiben. Nur: Zu einer Finanzierungsrunde mit dieser Bewertung ist es nie gekommen.

Die Euphorie um den fast märchenhaften Aufstieg der deutschen Start-up-Szene im vergangenen Jahr war so groß, dass kaum jemand gemerkt hat, wie sie zu Ende ging. Laut der Datenbank Pitchbook sind 2021 insgesamt zehn Start-ups in Deutschland zum Einhorn geworden.

