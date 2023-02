Stephanie Caspar Frühere Internet-Vorständin von Springer wechselt in die Finanzindustrie

Die Managerin hatte bei dem Medienkonzern das Geschäft mit digitalen Plattformen verantwortet. Nun kümmert sich Stephanie Caspar um nachhaltige Investments.

Die frühere Springer-Vorständin wechselt zum schwedischen Investor Summa. (Foto: Charles Yunck) Stephanie Caspar

Berlin Die frühere Springer-Vorständin Stephanie Caspar geht zu der schwedischen Investmentfirma Summa Equity. Mitte Februar werde sie als Partnerin bei dem Unternehmen anfangen, bestätigten Caspar und das Unternehmen dem Handelsblatt. Die 49-Jährige hatte bis Sommer das Geschäft mit digitalen Plattformen bei Axel Springer verantwortet, zuvor war sie Geschäftsführerin für die Marken „Bild“ und „Welt“.

Bei Summa wird Caspar als Verantwortliche für das Portfolio eng mit den Beteiligungsfirmen der Skandinavier zusammenarbeiten und die Gründer im Tagesgeschäft unterstützen. Die Gesellschaft ist über Fonds in rund 30 Unternehmen investiert; dazu zählt mit Sortera ein Baudienstleister, der Recyclingdienste anbietet. In Deutschland ist Summa an der Firma Myneva beteiligt, die Softwarelösungen für Sozialfirmen anbietet.