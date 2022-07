Strategien gegen Personalmangel Pizza backen und Gepäck verladen: Diese Jobs können demnächst Rechner und Roboter übernehmen

Der Arbeitskräftemangel droht halb Deutschland lahm zu legen. Automatisierung bietet einen häufig unterschätzten Ausweg – viele Lösungen müssten nur endlich eingesetzt werden.

In einigen Branchen könnte Automatisierung das Problem des Arbeitskräftemangels lösen. (Foto: Getty Images (2), Peri) Automatisierung

Düsseldorf, Frankfurt Nie zuvor waren in Deutschland so viele Stellen unbesetzt wie im ersten Quartal dieses Jahres: 1,7 Millionen Jobs. Es fehlen aber längst nicht mehr nur IT-Fachkräfte – sondern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Branchen. Köche, Steuerberaterinnen, Putzkräfte, Erzieherinnen, Lehrer, Intensivpflegerinnen und Wärmepumpen-Spezialisten.

Laut einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags nennt gut jedes zweite Unternehmen den Fachkräftemangel ein veritables Geschäftsrisiko.

Der Arbeits- und Fachkräftemangel „ist neben der Energiewende die größte wirtschaftliche Herausforderung für Deutschland“, sagt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil im Handelsblatt-Interview.

Zuwanderung wird die Krise allenfalls lindern. Auch eine verlängerte Lebensarbeitszeit auf 69 Jahre – wie sie zuletzt die Bundesbank empfohlen hatte – wird sobald nicht kommen.

