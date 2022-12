Technologiekonzern Bosch holt mit Digitalchefin Tanja Rückert die zweite Frau in die Konzernspitze

Industrietechnik-Chef Najork verlässt den Konzern mit 61 Jahren. Für die frühere SAP-Managerin Tanja Rückert geht der schnelle Aufstieg bei Bosch damit weiter.

Die Digitalchefin von Bosch rückt ab Januar in die Geschäftsführung des Konzerns auf. (Foto: Bosch) Tanja Rückert

Stuttgart Der Technologiekonzern Bosch befördert Digitalchefin Tanja Rückert zum 1. Januar 2023 in die Geschäftsführung. Damit rückt die zweite Frau nach Personalchefin Filiz Albrecht in das höchste operative Führungsgremium, wie das Stiftungsunternehmen am Freitag mitteilte. Die promovierte Chemikerin wird ihren Aufgabenbereich behalten und konzernweit weiter für das Digital- und Softwaregeschäft zuständig sein.

Der Aufstieg der 52-Jährigen ist rasant: Die frühere SAP-Managerin kam 2018 zunächst als Chefin der Gebäudetechnik. Intern war da jedoch schon klar, dass sie für noch höhere Aufgaben ins Unternehmen geholt wurde. Seit Juli 2021 ist sie Chief Digital Officer des weltgrößten Autozulieferers.

Der Platz in der Geschäftsführung wurde nun frei, weil der Chef der Industrietechnik, Rolf Najork, Bosch zu seinem 61. Geburtstag verlässt. Unternehmensintern kommt der Wechsel nicht überraschend.