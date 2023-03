Thales-Manager Oliver Dörre wird 2024 neuer Chef des Rüstungskonzerns Hensoldt

Der Sensorspezialist regelt die Nachfolge an der Konzernspitze frühzeitig. Mit dem Thales-Deutschlandchef übernimmt ein erfahrener Rüstungsmanager die Führung.

Der Rüstungsmanager soll im kommenden Jahr die Führung von Hensoldt übernehmen. (Foto: Thales Deutschland) Oliver Dörre

Düsseldorf Der Chef von Thales Deutschland, Oliver Dörre, wird Nachfolger von Thomas Müller an der Vorstandsspitze des Rüstungsunternehmens Hensoldt. Das habe der Aufsichtsrat des Sensorspezialisten beschlossen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der 53-Jährige soll ab dem 1. Januar 2024 zunächst in den Vorstand eintreten und dann voraussichtlich zum 1. April den Chefposten übernehmen.

Der Anbieter für Sensorik und Verteidigungselektronik, an dem der Bund rund ein Viertel der Anteile hält, profitiert derzeit stark von den gestiegenen Verteidigungsausgaben weltweit infolge des Kriegs in der Ukraine. Hensoldt verfügt über einen Rekordbestand an Aufträgen.

Der Aktienkurs hat sich im Vergleich zum Jahresbeginn 2022 fast verdreifacht. Am Montag stieg das Unternehmen, das 2017 von Airbus abgespalten wurde, vom Aktienindex SDax in den MDax auf.