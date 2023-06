Seit Jahren laufen die Top-500-Unternehmen in Europa der US-Konkurrenz hinterher. 2022 haben sie kräftig aufgeholt. Doch der Boom ist flüchtig – das hat fünf Gründe.

Europas größte börsennotierten Konzerne haben im vergangenen Jahr den Rückstand auf die USA verringert. (Foto: Unsplash [M]) Gewinnbringer Apple und Shell

Düsseldorf Europas Konzerne haben sich im vergangenen Geschäftsjahr robuster präsentiert als ihre amerikanischen Wettbewerber. Die nach Umsatz 500 größten Unternehmen in Europa steigerten ihren Nettogewinn auf insgesamt 808 Milliarden Euro. Das ist nach Handelsblatt-Berechnungen ein Rekord. Binnen zwei Jahren haben sich die Gewinne mehr als vervierfacht.

Damit verringerte sich der Abstand zu den 500 größten US-Konzernen. Allerdings liegt deren Gesamtgewinn, der sich im selben Zeitraum verdoppelt hat, mit umgerechnet 1,3 Billionen Euro noch immer deutlich höher.

„Europäische Unternehmen profitieren wegen enger Handelsverflechtungen mit China besonders vom Ende der Null-Covid-Politik und dem damit einhergehenden Schub für die Wirtschaft“, sagt der Chefanlagestratege der Deutschen Bank, Ulrich Stephan. Während US-Konzerne laut Stephan im Schnitt nur knapp fünf Prozent ihrer Umsätze in der Volksrepublik erzielten, ist es in Europa nach Handelsblatt-Berechnungen doppelt so viel.

