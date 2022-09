In jeder Krise vergrößern die 500 größten US-Konzerne ihren Gewinn- und Renditevorsprung gegenüber Europa. Der Rückstand bedroht nun sogar eine Schlüsselindustrie.

Düsseldorf i

Durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und den damit verbundenen Folgen zeichnet sich der nächste Schub zugunsten der US-Unternehmen ab. (Foto: Reuters) Top 500

Die US-Technologiekonzerne setzen weiter Maßstäbe: Apple, Microsoft und Alphabet dürften 2022 netto umgerechnet etwa 245 Milliarden Dollar verdienen – doppelt so viel wie alle 40 Dax-Konzerne zusammen.

Doch die Vereinigten Staaten von Amerika überzeugen immer stärker auch in der Breite mit hochprofitablen Unternehmen in vielen Schlüsselbranchen. Ob Pharma, Industrie, Einzelhandel oder IT: US-Unternehmen erzielen die höchsten Gewinne und haben die besten Umsatzrenditen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Das zeigt ein Handelsblatt-Vergleich der jeweils 500 nach Umsatz größten Unternehmen in Europa und den USA. Mit umgerechnet 1,6 Billionen Euro dürften die 500 größten US-Konzerne in diesem Jahr gut 60 Prozent mehr verdienen als die Europäer.

Zwei Gründe lassen den Vorsprung der US-Konzerne weiter wachsen: Zum einen hat der jahrelange Vorsprung der Tech-Konzerne einen selbstverstärkenden Effekt. Weil die USA technologisch schon so lange führend sind, profitieren davon auch Unternehmen aus anderen Branchen. Und US-Konzerne bauen ihren Vorsprung von Krise zu Krise aus.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen