Transatlantische Beziehungen Amerikanische und deutsche Unternehmen: Zu teuer, kritisieren die einen – zu wenig verlässlich, kontern die anderen

Unternehmen in Deutschland und den USA sehen viel Verbesserungspotenzial bei den Standorten. Doch der Krieg verleiht den Beziehungen einen Schub.

Ähnliche Kooperationen wie die zwischen Biontech und Pfizer kann sich Deutschlandpräsidentin Simone Menne auch in der Industrie vorstellen. (Foto: imago/Agentur 54 Grad) Simone Menne

Düsseldorf Bei allem Leid über Gräuel und Opferzahlen gibt es in den Firmenzentralen die Erwartung, dass der Krieg in der Ukraine den deutsch-amerikanischen Beziehungen einen kräftigen Schub verleiht. Nach einer aktuellen Blitzumfrage der deutsch-amerikanischen Handwerkskammer (AmCham), die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt, rechnen in den Branchen Luftfahrt und Verteidigung 85 Prozent der Mitgliedsunternehmen mit besseren transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen angesichts des Krieges in Osteuropa.

Im Handel sind es 57 Prozent, bei Energie und Klima jeweils rund 50 Prozent. Nur jeweils eine kleine Minderheit geht von einer Verschlechterung der Verbindungen aus. Auch glauben so gut wie alle Befragten (93 Prozent), dass sich die transatlantische Kooperation nachhaltig verbessern wird, wenn es um Lösungen globaler Zukunftsfragen geht.

Die AmCham fördert seit Jahrzehnten die globalen Handelsbeziehungen und ist das wichtigste Sprachrohr, wenn es um die Gefühlslage und das gegenseitige Verständnis der Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks geht.