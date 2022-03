Ukraine-Krieg VW, Mercedes und Lufthansa sorgen sich um eine Enteignung in Russland

Nach dem Rückzug droht westlichen Unternehmen eine Verstaatlichung ihrer russischen Assets. Doch auch für die Regierung in Moskau birgt das große Risiken.

Der Autokonzern hofft weiterhin, die derzeit ruhende Produktion wieder hochfahren zu können. Die Drohung einer Enteignung durch die russische Regierung sorgt für Unruhe. (Foto: Bloomberg/Getty Images) Fertigung von VW im Werk Kaluga

Frankfurt, Düsseldorf, München, Stockholm Es ist eine besondere Lkw-Ladung, die am vergangenen Mittwoch auf das Gelände von Lufthansa Technik am Hamburger Flughafen rollt. Ein Lastwagen bringt Flugzeug-Ersatzteile, die die Lufthansa-Tochter von Kunden in Russland zurückgefordert hat. Es könnte die letzte Fuhre sein, die den Weg aus Russland gefunden hat.

Man müsse abwarten, inwiefern sich die Gerüchte über eine Verstaatlichung von fremdem Eigentum in Russland bewahrheiten würden, sagt Lufthansa-Technik-Chef Johannes Bußmann: „Wir müssen damit rechnen, dass dieses Material im Fall einer Verstaatlichung enteignet wird.“

Seit mehreren Tagen droht die russische Regierung damit, Vermögenswerte ausländischer Unternehmen, die sich wegen des Ukrainekriegs aus Russland zurückgezogen haben, zu enteignen. Am Freitag legte die russische Generalstaatsanwaltschaft nach. Man werde prüfen, ob die Unternehmen ihre Verpflichtungen gegenüber russischen Arbeitnehmern einhalten würden oder ob es Anzeichen für bewusst herbeigeführte oder Scheininsolvenzen gebe.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen