Umstrittenes Instrument Rekord-Aktienrückkäufe heizen Debatte in den USA an

Kritiker sehen in dem Instrument eine Gefahr für Innovationen und Arbeitsplätze. Präsident Biden will Aktienrückkäufe eindämmen – Starinvestor Warren Buffett verteidigt sie.

Die Investorenlegende ist vom Skeptiker zum Fan von Rückkäufen geworden. (Foto: AP) Warren Buffett

New York Für die einen sind sie Balsam fürs Depot, für die anderen Teufelszeug, das Innovation und Arbeitsplätze vernichtet. Die Rede ist von Aktienrückkäufen. In den USA heizen neue Rekorde die Debatte über das umstrittene Instrument neu an. US-Präsident Joe Biden mischt dabei ebenso mit wie Starinvestor Warren Buffett. Ein Überblick.

Was sind Aktienrückkäufe, und warum sind sie so beliebt?

Bei Aktienrückkäufen („Buybacks“) handelt es sich um eine weit verbreitete Praxis. Damit wollen Unternehmen künstlich die Anzahl der Aktien verknappen. Für die verbleibenden Aktionäre bedeutet das, dass ihr prozentualer Anteil am Unternehmen steigt und damit auch ihre Beteiligung an der ausgeschütteten Dividende. Beides treibt in der Regel den Aktienkurs in die Höhe.

In diesem Jahr könnte die Summe der sogenannten Buybacks bei den S&P-500-Unternehmen zum ersten Mal eine Billion Dollar überschreiten. 2021 waren es 850 Milliarden Dollar, 2022 mehr als 900 Milliarden Dollar.

Was sagen die Kritiker von Aktienrückkäufen?