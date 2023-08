Unfall Daimler-Truck-Finanzvorstand Goetz stirbt mit 52 Jahren

Bei einem Unfall sei der Manager plötzlich ums Leben gekommen, teilt Daimler mit. Goetz arbeitete 36 Jahre lang bei dem Autobauer und gestaltete Daimler Truck maßgeblich mit.

Der CFO ist unerwartet verstorben. (Foto: dpa) Jochen Goetz

München Daimler-Truck-Finanzvorstand Jochen Goetz ist tot. Der 52-Jährige sei am Samstag bei einem tragischen Unglücksfall ums Leben gekommen, teilte der Stuttgarter Nutzfahrzeug-Konzern am Sonntagabend mit. Goetz gehörte dem Vorstand seit gut zwei Jahren an und führte die von Daimler abgespaltene Lkw- und Bus-Sparte wenige Monate später an die Börse.

„Jochen Goetz war Daimler Truck mit Herz und Seele“, sagte Vorstandschef Martin Daum. Menschlich wie beruflich sei sein Tod ein riesiger Verlust. „Er hat das heutige Unternehmen Daimler Truck maßgeblich mitgestaltet und als Finanzvorstand konsequent darauf hingewirkt, dass (es) heute wirtschaftlich erfolgreicher dasteht als je zuvor.“

Goetz hat sein gesamtes Berufsleben über 36 Jahre im Daimler-Konzern verbracht: von der Lehre zum Industriekaufmann über verschiedene Finanz- und Controlling-Funktionen - zumeist in der Nutzfahrzeug-Sparte - bis in den Vorstand. Noch in der vergangenen Woche hatte er die Quartalszahlen von Daimler Truck vorgestellt.

„Erst vor wenigen Tagen hat er dem Aufsichtsrat überzeugend und zuversichtlich die erfolgreiche finanzielle Entwicklung 'seines Unternehmens' vorgetragen", sagte Aufsichtsratschef Joe Kaeser. „Sein Wissen über und sein Einsatz für die Firma sind beispiellos."