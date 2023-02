Unternehmensberatung Vom Berater zum Manager: Roland Berger stellt sich neu auf

Die größte deutsche Beratung stellt sich neu auf. Künftig sollen die Berater auch als zeitweilige Vorstände verpflichtet werden können.

Roland Berger-Manager Sascha Haghani sagt: „Die Kunden erwarten, dass wir mithelfen, neue Konzepte in verantwortlicher Position umzusetzen“. Sascha Haghani

Düsseldorf Künftig sollen Roland-Berger-Berater in besonders anspruchsvollen Sanierungsfällen auch übergangsweise Managementpositionen übernehmen können. Dazu gehört etwa das Amt des Chief Restructuring Officer (CRO).

Roland Berger steigt damit in eine in der Restrukturierung übliche Vorgehensweise ein: das Interimsmanagement. Strategisch dazu passt, dass die Beraterfirma nach Informationen des Handelsblatts das Team der Münchener Managementberatung Candidus übernimmt und so ihre traditionell starke Position in der Restrukturierung ausbaut und in der Ergebnisverbesserung stärkt.

Das Interimsmanagement ist eine Leistung, die auf Sanierung und Insolvenzvermeidung spezialisierte Beratungen wie Alvarez & Marsal, Alix Partners und FTI/Andersch sowie Boutiqueberatungen wie die von Hans-Joachim Ziems, Ralf Schmitz und Rüdiger Tibbe schon lange anbieten.

Sascha Haghani, Geschäftsführer Deutschland, Österreich und Schweiz bei Roland Berger, sagt: „Unsere Berater und Beraterinnen gehen künftig in Sonder- und Krisensituationen verstärkt in die unternehmerische Verantwortung und übernehmen Vorstandspositionen.“