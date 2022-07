US-Newsletter „Zukunftslabor USA“ Im Silicon Valley herrscht zum Ende des liberalen Abtreibungsrechts unangenehme Stille

Der Beschluss des Supreme Court, das bundesweite Recht auf Abtreibung zu kippen, wird auch für Tech-Riesen zum Problem. Im Fokus stehen unter anderem Nutzer- und Standortdaten.

Google zumindest erklärte, dass man die Standortdaten von Nutzerinnen löschen werde, die eine Abtreibungsklinik besucht haben. (Foto: AP) Frau vor Google-Gebäude

New York „Historisch” ist ein überstrapaziertes Adjektiv. In diesem Fall trifft es den Nagel auf den Kopf. Der Beschluss des Supreme Court, das bundesweite Recht auf Abtreibung nach einem halben Jahrhundert zu kippen, reißt gewaltige neue Gräben in der US-Gesellschaft auf.

Die Folgen sind kaum zu überschätzen. Der Beschluss gefährdet ganz konkret das Leben von Frauen, wie Ärztinnen und Ärzte warnen. Er befeuert die politischen Fliehkräfte und ermöglicht die Kriminalisierung von Vergewaltigungsopfern in mehreren Bundesstaaten. Nicht zuletzt wird er auch für die Tech-Riesen zum Problem, die die Daten von Abtreibungsärzten und -kliniken sowie Kundinnen hüten.

13 US-Bundestaaten haben Abtreibungen bereits weitgehend verboten, fast die Hälfte plant schärfere Gesetze. Die Verantwortung der Tech-Konzerne ist vor diesem Hintergrund evident.