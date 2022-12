US-Sportartikelfirma Under Armour holt Marriott-Chefin Linnartz

Der US-Sportartikelhersteller Under Armour muss sich digital neu aufstellen. Helfen soll eine neue Chefin: Stephanie Linnartz bringt ihre Erfahrungen aus dem Hotelgeschäft mit.

New York Der US-Sportartikelhersteller Under Armour hat die Chefin der Hotelkette Marriott International, Stephanie Linnartz, als neue Firmenlenkerin gewonnen. Sie folgt auf Patrik Frisk, der im Juni nach zwei Jahren im Amt zurückgetreten war, wie Under Armour am Donnerstag mitteilte.

„Under Armour hat jemanden von außerhalb der Branche ausgewählt, was etwas ungewöhnlich ist“, kommentierte David Swartz, Analyst bei Morningstar. Es sei offensichtlich, dass der Sportmodehersteller an der Entwicklung digitaler Strategien und Mitgliedschaftsprogramme wie sie Marriott hat interessiert ist. In den Bereichen hinke Under Armour den Wettbewerbern Nike und Adidas hinterher.

Wie die Branchenriesen Nike und Adidas musste auch Under Armour zuletzt wegen der Rabattschlachten in der Branche Abstriche bei seinen Umsatz- und Gewinnerwartungen machen.

