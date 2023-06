 Verdacht auf Kursmanipulation: CEO von französischer Supermarktkette Casino im Visier der Justiz

Die Affäre soll sich um Verbindungen zu einem umstrittenen Herausgeber von Finanz-Informationsdiensten drehen. Jean-Charles Naouri schweigt öffentlich bislang dazu.

Der CEO des Supermarktkonzerns Casino sieht sich Berichten zufolge dem Verdacht der Kursmanipulation gegenüber. (Foto: imago images/PanoramiC) Jean-Charles Naouri

Paris Der Chef der französischen Supermarktkette Casino, Jean-Charles Naouri, befindet sich wegen des Verdachts auf bandenmäßige Kursmanipulation, Korruption und Insiderhandel im Visier der Justiz. Die französische Finanzstaatsanwaltschaft bestätigte dem Handelsblatt, dass Ermittler den Manager am Donnerstag in Paris zu diesen Vorwürfen befragt hätten. Mehrere französische Medien berichteten, der CEO sei in Polizeigewahrsam genommen worden.

Die Affäre, die in die Jahre 2018 und 2019 zurückreicht, soll sich um Naouris mutmaßliche Verbindungen mit dem umstrittenen Journalisten und Geschäftsmann Nicolas Miguet drehen. Miguet, Herausgeber von verschiedenen Finanzinformationsprodukten, soll nach Informationen der Zeitung „Le Journal du Dimanche“ von Casino Honorare im sechsstelligen Bereich erhalten haben, während er demnach Kleinaktionären mutmaßlich den Kauf von Casino-Aktien empfahl.

Ermittlungen laufen schon länger