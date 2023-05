Vergleichsportal Trivago tauscht CEO Hefer aus – Ex-Manager Johannes Thomas übernimmt

Die kriselnde Hotel-Suchmaschine wechselt fast den kompletten Vorstand aus, nur der CFO bleibt. Auch Gründer Rolf Schrömgens kehrt zum Unternehmen zurück – zunächst als Berater.

München Die Hotel-Suchmaschine Trivago holt Ex-Manager Johannes Thomas und Firmengründer Rolf Schrömgens zurück. Thomas, der bei dem Düsseldorfer Unternehmen vom Praktikanten zum Vorstand aufgestiegen war, sich aber 2020 mit einem Fintech-Unternehmen selbstständig machte, löst Axel Hefer mit sofortiger Wirkung als Firmenchef ab, wie Trivago am Dienstag mitteilte.

Schrömgens, mit 20,7 Prozent auch größter Aktionär von Trivago, werde zunächst als Berater arbeiten und soll später wieder in den Aufsichtsrat einziehen. Mit Marketing-Chefin Jasmine Ezz und Produktvorstand Andrej Lehnert kehren weitere Ex-Manager zurück. Vom alten Vorstand bleibt nur Finanzchef Matthias Tillmann.

Der vorherige Finanzchef Hefer hatte Schrömgens 2020 an der Firmenspitze abgelöst. Hefer ist auch Aufsichtsratschef beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04. Das einstige „Einhorn“ Trivago war 2016 an die US-Technologiebörse Nasdaq gegangen. Das Unternehmen wurde vom Einbruch des Tourismus in der Corona-Krise in Mitleidenschaft gezogen. Nach enttäuschenden Quartalszahlen ist Trivago an der Börse nur noch 420 Millionen Dollar wert.