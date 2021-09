 Vordenker 2021: Digital Doctor Anne Latz: „Erfolg ist für mich ein Teamgefühl“

Die Kölner Lifestyle-Medizinerin zählt zum Vordenker-Jahrgang 2021. Mit innovativen Digitallösungen setzt sie sich für mehr Gesundheitsbewusstsein ein – bald mit einem eigenen Start-up.

„Ich halte Empathie und Hinhören für unabdingbar, das heißt auch: Raum für Kritik.“ Anne Latz

Der Patient muss im Mittelpunkt stehen – diesen Anspruch hört man so oft im deutschen Gesundheitssystem, dass man müde abwinkt. Doch Anne Latz will den Worten Taten folgen lassen. Die 31-jährige Kölnerin hält gerade die Digitalisierung für eine riesige Chance, um zu einer besseren Versorgung zu kommen – und das Arzt-Patienten-Verhältnis zu verbessern. Als Start-up-Unternehmerin mit viel Drive bringt sie zwei Perspektiven mit: Latz ist promovierte Medizinerin und zudem Ökonomin – und zählt so zur wachsenden Gruppe der „Digital Doctors“, die sich für innovative Geschäftsmodelle und Konzepte im Gesundheitswesen einsetzen.

Probleme löst Latz am liebsten im Team und im Prozess: „Man muss nur loslaufen“, so ihr Motto. Was sie mit „loslaufen“ meint, zeigt ein Blick auf ihren Lebenslauf: Das Profil der Ärztin ist extrem vielfältig, sie war bisher stets in Bewegung, so scheint es. Nachdem sie ihren Bachelorabschluss in BWL mit den Studienorten München und Paris absolviert hatte, nahm sie in Düsseldorf nicht nur ihren BWL-Master in Angriff, sondern begann parallel ein Studium der Humanmedizin.

Promoviert hat sie mit „magna cum laude“ im Bereich der Neurowissenschaften, zudem ist sie zertifizierte Ernährungsmedizinerin. Die sogenannte Lebensstilmedizin, die in angelsächsischem Raum verbreiteter ist, sei ihr ein Herzensthema: „Es geht mir um Aufklärung rund um Ernährung, Bewegung, Stressvermeidung“, sagt sie. 2019 erwarb sie in diesem Gebiet ein Diplom der British Society of Lifestyle Medicine. „Ich habe an der Kölner Universitätsklinik und Poliklinik in der Psychosomatik und Psychotherapie gearbeitet, zog dann aber doch eine unternehmerische Tätigkeit vor.“ Wer mit Anne Latz spricht, merkt sofort: Kommunikation und schnelles Denken sind ihre Stärken. Für die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) entwarf sie eine nationale Kommunikationsstrategie zur Prävention von Diabetes – auch das nur eine Facette unter vielen.

Schon im Studium war Anne Latz im Bereich Kommunikation für das medizinische Wissens-Start-up Amboss tätig. Heute berichtet sie auch darüber, wie der Arzt der Zukunft aussieht – oder zeigt ganz leger in einem Video, wie man sich den besten Beeren-Smoothie mixt. Mit ihrer Passion und Energie für die Themen Gesundheitsförderung, Prävention und Lebensstilmedizin hat sie auch die „Vordenker“-Jury überzeugt. Diese Initiative des Handelsblatts und der Strategieberatung Boston Consulting Group steht in diesem Jahr unter dem Leitgedanken „Krise als Chance: Wer in der Pandemie die Transformation vorangetrieben hat“.

Seit zwei Jahren engagiert sich Anne Latz beim zur Gothaer Krankenversicherung gehörenden medizinischen Start-up Alley, das über eine App Patienten mit Gelenkschäden berät. Als „Chief Medical Officer“ erklärt Latz beispielsweise im Video, wie eine Hüftgelenksprothese eingesetzt wird. Doch schon ab November 2021 steht für Latz eine eigene Neugründung an: Sie geht mit der Firma „Hello Inside“ (helloinside.com) an den Start. „Das Headquarter wird in Wien sein, aber ich bleibe Kölnerin“, sagt sie. „Es ist superspannend, solch ein Unternehmen von der Pike auf aufzubauen und das internationale Team zu formen.“

Im Fokus stehe eine „wissenschaftlich fundierte, personalisierte Prävention und Lebensstilmedizin mit zunehmendem Augenmerk auf Frauengesundheit“, erklärt sie. Ein Baustein sei die kontinuierliche Messung des Blutzuckerspiegels über einen Hautsensor. Es gehe darum, mehr in sich reinzuhorchen. „Die Kenntnis des eigenen Glucose-Spiegels ist nicht nur für Diabetiker wichtig, sondern ist letztlich jede und jeden interessant.“ Faktoren wie Essen, Bewegung, aber auch Stress zeichnen sich bei Hello Inside quasi in Echtzeit auf dem Smartphone ab. „Indem man seinen eigenen Körper und dessen Reaktionen kennen- und verstehen lernt, kommt man auch leichter zu Verhaltensänderungen“, sagt Latz. Gerade bei einem Team-Workshop am Traunsee habe man das neue System im Selbstversuch ausprobiert. „Es war frappierend zu sehen, wie ein und dieselbe Speise bei unterschiedlichen Leuten anders wirkt.“

Frau Latz, wissen Sie noch, was Sie werden wollten, als Sie klein waren?

Immer Kriminalkommissarin. Jetzt bin ich unserer Gesundheit auf der Spur.

Woran messen Sie Ihren Erfolg? Spielt Geld eine Rolle oder gibt es andere Faktoren?

Es geht um Begeisterungsstärke. Erfolg ist für mich ein Teamgefühl. Wir müssen uns mehr bestärken, feiern, empowern, auf das Erreichte, das Positive fokussieren und so motivieren. Gemeinsam Krisen zu bewältigen, ist ein viel größerer Erfolg als eine Zielerreichung zur reinen Selbstverwirklichung. Klar, Geld ist Voraussetzung für vieles, aber in den Flow und zur Zufriedenheit kommt man über gemeinsame, zielgewandte Energie.

Gibt es Charakterzüge, die für eine Führungsperson unabdingbar sind?

Einige. Ich halte Empathie und Hinhören für unabdingbar, das heißt auch: Raum für Kritik. Zudem schätze und lebe ich Loyalität sowie Konsistenz von Gesagtem und Gelebten. Wichtig ist auch eine klare Richtungsvorgabe für sich und das Team, mit zuversichtlicher und mutiger Umsetzung. Es geht nicht zuletzt um Stärke im Entscheiden und im Begeistern.

Bitte ergänzen Sie den Satz: In Konfliktsituationen bin ich…

… eine Kämpferin – sei es für die Sache oder für mein Team.

Was waren Ihre wichtigsten drei (Arbeits-)Ergebnisse der letzten drei Jahre?

Im Gesamtgefüge standen die Sichtbarkeit und Kommunikation für meine Herzensthemen im Vordergrund, also: Prävention, Potenziale der sogenannten „Planetary Health Diet“ sowie Innovation und Veränderung im Gesundheitswesen. Im Miteinander: Vernetzung mit klugen, inspirierenden Menschen, von denen ich lernen darf und durfte und der Aufbau eines wunderbaren, loyalen und begeisterten Teams. Persönlich: Ich bin mutiger, intuitiver und gelassener geworden, weil ich Vertrauen gefunden habe, dass sich viele Herausforderungen und Probleme im Prozess lösen. Man muss nur loslaufen.

In den nächsten drei Jahren: Was wollen Sie lernen, das Sie heute noch nicht können?

Perspektivwechsel, jeden Tag. Ich lerne noch, immer wieder bewusst die „Bubble“ zu verlassen. Noch mehr hin- und zuzuhören und so verschieden Gruppen gezielt und mit passenden, verständlichen gesundheitsbezogenen Inhalten erreichen.

Was ist Ihr langfristiges Ziel beziehungsweise Ihre Vision?

Mir fällt spontan das englische Zitat ein: „To be the change we want to see“. Darunter verstehe ich auch, dass wir uns wieder mehr trauen – vertrauen und zutrauen.

Wenn ich mich bei Ihren Freunden erkundigen würde: Welche alternativen Karriereoptionen würden die für Sie vorschlagen?

Meine Detektivkolleginnen von früher: Kriminalistin. Meine Freunde und Freundinnen: ärztliche Psychotherapeutin. Meine Familie: Politikerin.

Frau Latz, haben Sie vielen Dank für das Interview.