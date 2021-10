Vordenker 2021 Lars Holger Engelhard: „Wir waren mit der Technologie schon bereit, als die Pandemie begann“

Als CEO des Thinktanks „Unleash Future“ hat Engelhard ein Gerät zur Kontaktverfolgung entwickelt, doch inzwischen lässt er auch autonome, emissionsfreie Boote zu Wasser.

„Meine Vision ist, aus dem internationalen Thinktank Unleash Future einen Innovations-Campus für grüne und nachhaltige Technologie aufzubauen.“ Lars Holger Engelhard

Wer sich mit Lars Holger Engelhard unterhält, merkt sofort: Dieser Mensch sprudelt vor Ideen – und er ist entschlossen, sie auch umzusetzen. „Ja, es ist ein Universum“, bestätigt der 38-Jährige. Er wollte Erfinder werden als Kind. „Und genau das bin ich heute.“

Das Erstaunliche: Seine diversen Innovationen haben auf den ersten Blick nicht viel miteinander zu tun. „Aber es gibt ganz viele Querverstrebungen“, sagt der Ingenieur der Elektro- und Informationstechnik, der auch einen MBA gemacht hat und – wie er sagt – auch schon mal als „der deutsche Elon Musk“ bezeichnet wurde.

2015 hat Engelhard einen internationalen Thinktank gegründet – „ein Zusammenschluss von Hoch- und Höchstbegabten“, die oft als sogenannte Schattenberater wirken – also meist namentlich nicht in Erscheinung treten. Das wirkt geheimnisvoll, mitunter ist es das auch. „In der Schattenberatung habe ich Dinge gemacht, über die man nicht spricht. In der Wirtschaft, in der Politik und in der Verteidigung“, sagt Engelhard. Die Kunden hätten anfangs zu 80 Prozent in Asien und den USA gesessen. Renommierte Unternehmensberater würden ihn mitunter anrufen, wenn sie nicht weiterkämen.

Die „Vordenker“-Jury hat Lars Holger Engelhard mit einem Gerät in der Größe eines Schlüsselanhängers überzeugt. Die Vordenker-Initiative des Handelsblatts und der Strategieberatung Boston Consulting Group steht in diesem Jahr unter dem Leitgedanken „Krise als Chance: Wer in der Pandemie die Transformation vorangetrieben hat“. Und genau da hätte das Gerät namens Excalibur großen Nutzen stiften können – als Hardware-Tool für die weltweite Kontaktverfolgung zur Brechung der Corona-Infektionsketten. „Wir waren mit der Technologie schon bereit, als die Pandemie begann“, sagt Engelhard.

Excalibur: Kontaktverfolgung per Token

Schon 2019 hat sich sein 25-köpfiges Team mit einer herannahenden Pandemie beschäftigt, berichtet Engelhard. „Wir hatten uns zuvor mathematisch im Auftrag eines Pharmakonzerns damit befasst, die verbleibende Zeit bis zum Ausbruch einer Pandemie abzuschätzen. Wir kamen auf drei bis vier Jahre, am Ende waren es nur zweieinhalb“, sagt Engelhard.

Als die Wahrscheinlichkeitsberechnung fertig war, habe man sich gefragt, welche Lösung für die Pandemiebekämpfung weltweit praktikabel und erschwinglich sei. „Wir haben daher weit vor Corona begonnen, Excalibur zu entwickeln – einen kleinen Token, den man im Zweifel auch einem Kind an die Windel stecken kann. Denn längst nicht jeder Mensch auf der Welt hat ein Smartphone“, sagt Engelhard. Excalibur kann Kontakte nachverfolgen, ohne persönliche Daten zu erheben. Das dezentralisierte Verteilnetzwerk der Information sei das Herzstück der Lösung.

Am Ende kam Excalibur nicht zum Zug, trotz vieler Kontakte in die Wirtschaft und die Politik – und der Offenlegung der technischen Funktionen. Die Corona-Warn-App unter Industriebeteiligung machte in Deutschland das Rennen. „Es war eine politische Entscheidung, keine technische“, sagt Engelhard. In anderen Ländern habe sein Thinktank namens Unleash Future mehr Gehör gefunden – etwa seien die Drive-Through-Impfstraßen in Brasilien auf ein entsprechendes Konzept zurückzuführen.

Innovationscampus für grüne Technologie

Engelhard wendet sich bereits neuen Projekten zu: „Meine Vision ist, aus dem internationalen Thinktank Unleash Future einen Innovations-Campus für grüne und nachhaltige Technologie aufzubauen. Unser primäres Ziel ist es, den von uns Menschen verursachten Klimawandel zu verlangsamen“, sagt er.

Dabei helfen soll unter anderem ein Vorhaben, für das der gebürtige Bayer nach Schleswig-Holstein umgesiedelt ist: In der Schlei lässt er ein emissionsfreies, autonom schipperndes Boot zu Wasser – selbst entwickelt in der Halle einer alten Schnapsbrennerei. Die Unterschrift von Nico Rosberg ziert den Prototypen.

„Das Boot ist betriebsbereit und lizenziert. Von der Schiffsschraube bis zur Steckdose bieten wir ein auf der Brennstoffzelle basierendes Komplettsystem an, das jede Werft einfach einbauen kann“, sagt Engelhard. Da man nicht mit Hochvoltelektronik arbeite, sei das System sehr sicher, der Antriebsstrang sei in verschiedenen Größen skalierbar.

„Ich habe mit etwa 30 Jahren begriffen: Ich ticke anders als andere. Ich denke komplex und interdisziplinär.“ Seine Karriere startete er in der Automobilindustrie: Mit 28 Jahren, damals schon Patentinhaber im Bereich autonomes Fahren, sei er von Audi aus der eigenen Firma abgeworben worden, um sich verantwortlich um „Audi Connect“ zu kümmern. „Die Vernetzung von Autos war im VW-Konzern Vorstandssache“, sagt Engelhard. Später hat er am Buch „Come on!“ von Ernst Ulrich von Weizsäcker mitgeschrieben, einem Report an den Club of Rome. „Ich versuche ganz einfach nur, das Richtige zur richtigen Zeit zu machen“, sagt Engelhard.

Lesen Sie hier das komplette Interview:

Herr Engelhard, wissen Sie noch, was Sie werden wollten, als Sie klein waren?

Ja, denn dieser Wunsch hat sich nie geändert: Erfinder. Und genau das bin ich heute. Mein Arbeitsplatz sieht zwar nicht ganz so Daniel-Düsentrieb-mäßig aus, wie ich mir das damals vorgestellt habe – aber es fasziniert mich heute noch genauso wie damals.

Woran messen Sie Ihren Erfolg? Spielt Geld eine Rolle oder gibt es andere Faktoren?

Meinen persönlichen Erfolg messe ich an technologischem Fortschritt und positiven Veränderungen, die mein Wirken für die Gesellschaft und Umwelt mit sich bringen. Außerdem an Impulsen, die wir in der Wirtschaft und Politik und auch in den Köpfen der Verbraucherinnen und Verbraucher setzen konnten.

Geld spielt für mich nur insofern eine Rolle, als ich zum einen eine finanzielle Unabhängigkeit benötige, um mich mit vollem Einsatz meinen Projekten widmen zu können. Und zum anderen als Investitionskraft, um unsere Innovationen auf die Straße zu bringen. Finanzieller Erfolg multipliziert unsere Kapazitäten, beschleunigt Innovation und macht sie rascher mehr Menschen zugänglich und motiviert zudem unsere Investorinnen und Investoren, unsere Visionen langfristig zu begleiten. Darum haben wir nun auch unser Unternehmen Unleash Ventures gegründet.

Gibt es Charakterzüge, die für eine Führungsperson unabdingbar sind?

Ja, davon bin ich überzeugt. Allerdings gibt es meines Erachtens nicht das fest definierte Set an Leader-Skills, sondern es geht eher um ein Mindset, wie man zu sich selbst, zu seiner Arbeit und zu anderen Menschen steht. Ich halte es für essenziell, dass man als Führungsperson authentisch ist, sich bisweilen kritisch hinterfragt und die eigenen Stärken und Schwächen reflektiert.

Genauso wichtig ist Empathie: ein gutes Gespür für die Fähigkeiten der Teammitglieder und das Zusammenspiel der Teamplayer untereinander. Das sorgt für hohe Motivation und Loyalität, was gerade bei Neugründungen und Innovationsentwicklung extrem entscheidend ist, weil die berühmte Extrameile im Grunde Dauerzustand ist.

Eine gute Führungskraft sollte zudem immer mit gutem Beispiel vorangehen, also das vorleben, was sie von ihrem Team erwartet. Und immer den Anspruch haben, sich selbst und das Team weiterzuentwickeln. Denn nur so können Unternehmen auch langfristig innovativ bleiben.

Bitte ergänzen Sie den Satz: In Konfliktsituationen bin ich…

… situativ und lösungsorientiert. Auf jeden Fall versuche ich, Probleme nicht unter Zeitdruck zu lösen, denn das führt zu Stress und negativen Emotionen. Als Unternehmer, der Dinge gern erledigen möchte, fällt mir das manchmal nicht leicht. Und als Gründer eines Start-ups habe ich permanent mit Last-Minute-Katastrophen zu tun – ein ausgezeichnetes Training, um Ruhe zu bewahren.

Was waren Ihre wichtigsten drei (Arbeits-)Ergebnisse der letzten drei Jahre?

Zum einen die Health-Lösung Excalibur, wir haben pandemische Lösungsszenarien deutlich vor Corona entwickelt. Zum zweiten Unleash Future Boats, auch bekannt als Schleiboote. Wir haben dafür den Technikträger ZeroOne fertiggestellt – mit einer weltweit gültigen Zulassung für autonome und emissionsfreie Schiffe. Drittens der Aufbau eines riesigen Partnernetzwerks aus Politik und Wirtschaft für autonomen und emissionsfreien Schiffverkehr.

In den nächsten drei Jahren: Was wollen Sie lernen, das Sie heute noch nicht können?

Mein Wunsch: ein weiteres Instrument und eine neue Sprache. Ich bin gespannt, ob ich die Zeit dafür finde.

Was ist Ihr langfristiges Ziel beziehungsweise Ihre Vision?

Meine Vision ist, aus dem internationalen Thinktank Unleash Future einen Innovations-Campus für grüne und nachhaltige Technologie aufzubauen. Unser primäres Ziel ist es, den von uns Menschen verursachten Klimawandel zu verlangsamen. Die Veränderungen treten heute bereits massiv auf – überall, auch bei uns. Die Flutkatastrophe dieses Sommers war kein Jahrhundertereignis, sondern das neue Normal. Das müssen wir emotional erst einmal ertragen, damit wir mit voller Konsequenz technologische Lösungen für diese radikalen Veränderungen schaffen können. Interessanterweise sind diese dann automatisch disruptiv. Aus diesem Überlebenswillen wird ein wirtschaftlicher Wettbewerbsvorteil.

Wenn ich mich bei Ihren Freunden erkundigen würde: Welche alternativen Karriereoptionen würden die für Sie vorschlagen?

Ich habe mich einmal umgehört, und jemand meinte: Professor. Menschen anzuleiten und auszubilden, das sei genau mein Ding. Ich sei aber stattdessen Unternehmer geworden, weil ich im veralteten Bildungssystem nicht genug Freiräume finden würde, um ganzheitlich und interdisziplinär auszubilden. Ein anderer Freund schlug vor, mich mit einem staatlichen Auftrag in das World Economic Forum und die WTO zu entsenden.

Herr Engelhard, vielen Dank für das Gespräch.