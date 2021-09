Vordenker 2021 Telemedizinerin Alice Martin: „Erfolg spielt sich in kleinen Dingen ab“

Die Dermanostic-Mitgründerin zählt zum „Vordenker“-Jahrgang 2021. Sie hat mit ihrem E-Health-Unternehmen den Hautarzt-Beruf neu definiert und vereint Online-Diagnostik mit menschlichem Blick.

„Wir haben bereits über 400 verschiedene Krankheitsbilder diagnostiziert.“ Alice Martin

Als Kind wollte Alice Martin alles ausprobieren: Klavier, Ballett, Eislauf, Schach. „Meine Eltern haben mir alles ermöglicht“, sagt die 29-jährige Medizinerin. Nur Boxen, das wollten sie nicht. Martin wartete ein paar Jahre und meldete sich beim Unisport beim Boxen an. Seit fünf Jahren gehört die Ärztin einem Klub an. „Boxen ist der beste Sport überhaupt“, findet sie heute. „Die Fitness, die Musik dazu: R´n´B und Hiphop, perfekt.“ Derweil kommt auch die Klassik nicht zu kurz: Klavier spielt Alice Martin noch immer, sie komponiert auch gerne. Manchmal mit blauem Fleck am Kinn.

Als Co-Gründerin der App-gestützten Hautklinik Dermanostic zählt Alice Martin zum „Vordenker“-Jahrgang 2021. Mit ihrer Pionierrolle in Sachen E-Health hat Martin die Jury überzeugt. Die „Vordenker“-Initiative des Handelsblatts und der Strategieberatung Boston Consulting Group steht in diesem Jahr unter dem Leitgedanken „Krise als Chance: Wer in der Pandemie die Transformation vorangetrieben hat“.

Dinge anders machen, mit Konventionen brechen, vielseitig sein: Das setzt Martin privat wie im Berufsleben um. Nach ihrem Studium an der Universitätsklinik Düsseldorf und der Spezialisierung in einer Wuppertaler Hautklinik hätte klassischerweise eine Karriere als niedergelassene Hautärztin als Ziel stehen können. Doch Alice Martin bog ab in Richtung Internet – und gründete 2018 mit ihrer Kollegin Estefanía Lang ihr erstes eigenes Unternehmen: Medilogin.

„Das Ziel war und ist, die Dermatologie-Lehre zu digitalisieren. Wir hatten festgestellt, dass es eine große Marktlücke für zertifizierte Online-Weiterbildungskurse gibt – ganz simpel angefangen mit der Frage, wie man richtig Botox spritzt.“ Noch heute führt das Duo das Unternehmen Medilogin parallel zu Dermanostic.

Am Format der Videoclips fand Martin richtig Gefallen. „Ich erkläre extrem gerne“, sagt sie. So findet man sie auch als Expertin in Videos des „Beauty Bootcamps“ der Frauenzeitschrift „Glamour“, wo sie hautbezogene Fragen locker und kompetent beantwortet. Auch in sozialen Medien ist sie aktiv. So komme es vor, dass man sie auf der Straße anspricht – wie kürzlich in München. „Sind Sie nicht die Dermatologin von Tiktok?“ Sie ist es. „Als Influencerin bezeichne ich mich trotzdem nicht gerne“, sagt Martin.

2019 ging sie mit Estefanía Lang und den jeweiligen Ehemännern Ole Martin und Patrick Lang den nächsten Schritt – und gründete die virtuelle Hautarzt-Praxis Dermanostic. Fachärzte übernehmen anhand von selbst angefertigten Patientenbildern die Beurteilung von Haut und Haaren. „Vier Ärzte als Gründerteam, viele fragen uns: Wo ist denn Euer BWLer?“, sagt Alice Martin belustigt.

Der sei noch nicht nötig, das Geschäft laufe gut an. Vier Business-Angels haben in Dermanostic investiert, um den Expansionskurs des Düsseldorfer Medizin-Start-ups zu befördern. Die Ärzte können pro Kopf heute schon 250 bis 300 Patienten an einem Tag behandeln, bei entsprechender Dienstplanung also laut Alice Martin „in Summe aktuell täglich 1500 bis 2000 Patienten“.

„Gerade die Beurteilung von Hautveränderungen lässt sich als telemedizinische Leistung sehr gut erbringen“, sagt Martin, die bei Dermanostic als Chief Operation Officer fungiert. Patientinnen und Patienten schicken per App ihre Fotos, füllen zusätzlich einen Fragebogen aus – und zahlen pauschal 25 Euro pro Befundung. Binnen 24 Stunden erhält man Diagnose, Therapie und Rezept.

Es gehe dabei nicht um eine automatisierte Lösung, betont Martin. „Wir sind keine Plattform. Bei uns arbeiten Fachärzte, fest angestellt oder auf Honorarbasis, die nichts anderes tun – und deshalb in der Beurteilung supergut sind“, sagt sie. „Wir haben bereits über 400 verschiedene Krankheitsbilder diagnostiziert.“ KI-Lösungen könnten Menschen aktuell noch nicht ersetzen.

Sollte ein beunruhigender Verdacht vorliegen, kümmert sich das Dermanostic-Team persönlich: „Wir rufen dann in jedem Fall an, um die Diagnose zu besprechen – und lassen niemanden allein mit einer beunruhigenden Nachricht. Wir haben auch Psychologen im Team“, sagt Martin. Sollte eine histologische Untersuchung, also eine Gewebsprobe nötig sein, kümmert sich Dermanostic um den Termin.

Auch die folgenden Schritte bis hin zu einer OP begleite man und bleibe mit der Patientin oder dem Patienten in Kontakt. „Ich selbst will ja auch von Menschen behandelt werden, wenn ich Hilfe brauche“, liefert Martin eine simple wie treffende Begründung für ihre Herangehensweise. Telemedizin – das ist und bleibt bei Dermanostic menschengemacht.

Lesen Sie hier das gesamte Interview:

Frau Martin, wissen Sie noch, was Sie werden wollten, als Sie klein waren?

Ursprünglich wollte ich Lehrerin werden. Zum einen, weil meine Eltern als meine Vorbilder beide Lehrer sind und zum anderen, weil ich extrem gerne erkläre. Daher war ich während meiner Oberstufen- und Studiumszeit durchgängig als Nachhilfelehrerin tätig. Nun habe ich meinen Kindheitstraum wieder aufgenommen und erkläre bei Dermanostic für Patienten komplexe dermatologische Themen in einfachen Worten. Auch mit meiner ersten Firma Medilogin habe ich eine Fortbildungsplattform für Ärzte mit aufgebaut und unterrichte vor der Kamera.

Woran messen Sie Ihren Erfolg? Spielt Geld eine Rolle oder gibt es andere Faktoren?

Erfolg bedeutet für mich, Menschen mit der eigenen Energie und Motivation zu erreichen und zu bewegen. Erfolg spielt sich in kleinen Dingen ab: wenn Patienten die Therapie verstehen und annehmen. Und wenn aus einer Person nun über Tausende Menschen werden – dann ist das für mich ein Indikator, dass die Art und Weise, wie ich agiere, genau richtig ist und ankommt.

Gibt es Charakterzüge, die für eine Führungsperson unabdingbar sind?

Resilienz, Verantwortungsbewusstsein, Emotionale Intelligenz, Leidenschaft aber insbesondere: Immer das Gute erkennen zu wollen! Als Führungsperson erfährt man viele Momente, die nicht nur schwierig, sondern auch demotivierend sein können. Aber jede Situation hat das Potenzial, etwas noch Besseres zu erschaffen. Wenn man mit diesem Gefühl führt, richtet man das Augenmerk auf die Produktivität und Konstruktion und wächst gemeinsam mit den Mitmenschen an den Herausforderungen.

Bitte ergänzen Sie den Satz: In Konfliktsituationen bin ich…

… erstmal zurückhaltend und reflektiert. Dabei nehme ich meist erst die Perspektive der Beteiligten an und versuche den kleinsten gemeinsamen Nenner zu erkennen. Ähnlich wie in der Mathematik bietet dieser Nenner die Grundlage für die Lösung. Anschließend komme ich in den Vordergrund und verdeutliche das gemeinsame Potenzial und den möglichen Weg. Dabei versuche ich jeden von seinem individuellen Stand abzuholen, denn in der Lösung des Konfliktes liegt auch die Akzeptanz der Beteiligten, diesen Weg gehen zu können und zu wollen.

Was waren Ihre wichtigsten drei (Arbeits-)Ergebnisse der letzten drei Jahre?

2018 wechselte ich die Klinik, um weiterhin parallel an meinem ersten Unternehmen arbeiten zu dürfen. Das Hybridmodell war für mich persönlich ein wichtiges Arbeitsergebnis – nämlich der eigenen Investition – als Unternehmerin im konservativen Gesundheitswesen. 2020 erhielt Dermanostic vom NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart den Preis „Wirtschaft im Wandel“ überreicht, und damit hatten wir einen Meilenstein erreicht. Dieses Jahr haben wir über 25.000 Patienten digital behandelt – für mich persönlich ein großer Erfolg.

In den nächsten drei Jahren: Was wollen Sie lernen, das Sie heute noch nicht können?

Unfassbar viel, und zwar auch Außerberufliches. Aktuell mache ich meine Platzreife im Golf. Danach will ich eine Qualifikation als Ringärztin machen, da ich selbst leidenschaftlich gerne boxe. Und ein großer Wunsch ist es, in allen Tonarten entspannt komponieren zu können – egal ob Dur oder Moll.

Beruflich will ich noch mehr die Performance-Marketing-Analysetools verstehen, denn das ist Dreh- und Angelpunkt in jedem Unternehmen.

Was ist Ihr langfristiges Ziel beziehungsweise Ihre Vision?

Meine Vision ist es, dass wir mit Dermanostic die Menschen erreichen, die keine gute medizinische Behandlung erhalten können. Menschen in Ländern der sogenannten Dritten Welt, die auf Hilfe angewiesen sind. Der Weg dahin ist absehbar und das freut mich wirklich sehr. Ein weiterer persönlicher Wunsch wäre, einmal einen TED Talk zu halten – ich selbst bin ein großer Fan.

Wenn ich mich bei Ihren Freunden erkundigen würde: Welche alternativen Karriereoptionen würden die für Sie vorschlagen?

Vermutlich erhalten Sie verschiedene Antworten, je nachdem wen Sie fragen – vom bereits angesprochenen Lehramt bis hin zur Musikerin gibt es unterschiedliche Optionen, da meine Interessen auch sehr breit gefächert sind. Da ich meinen klassischen Beruf neu definiert habe, sind die Grenzen aufgehoben – und so sehen es meine Freunde und Familienmitglieder nun auch. Theoretisch ist alles möglich.

Frau Martin, vielen Dank für das Gespräch.