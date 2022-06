Mehrwegflaschen Lange Wege für Bierflaschen: Warum Brauereien ihr eigenes Mehrwegsystem untergraben

Weil Brauereien auf individuelles Design setzen, fahren täglich Tausende leere Bierflaschen quer durchs Land. Und jetzt werden die Gefäße sogar knapp.

Täglich schicken Deutschlands Brauereien palettenweise leere Flaschen durch die Republik. (Foto: Getty Images) Bierflaschen

Düsseldorf Georg Hagemeister begrüßt jede Flasche Flensburger Pils mit einem Stirnrunzeln. Der Braumeister, grüne Schiebermütze und Henriquatre-Bart, steht im oberbayerischen Rosenheim vor seiner Sortieranlage und fischt die Flaschen mit dem Bügelverschluss vom Fließband. „Kladderadatsch“ nennt Hagemeister das nordische Pils mit Kogge und Leuchtturm auf dem Etikett.

Er schickt das leere Glas über Spediteure und Zwischenhändler wieder zurück zum Abfüller. Bei Auerbräu, 110 Mitarbeiter, 113 Jahre Firmentradition, können sie mit dem Flaschentyp nichts anfangen. Mehrmals im Monat fahren Lkw leere Bierflaschen – den ganzen „Kladderadatsch“ – vom Alpenvorland in den Norden. Das Ziel: Flensburger Brauerei Emil Petersen GmbH & Co. KG, Munketoft 12, 24937 Flensburg. 1019 Kilometer Leerfahrt.

Mehrweg heißt in dem Fall: mehr Weg. Täglich schicken Deutschlands Brauereien palettenweise leere Flaschen durch die Republik. Das Beratungsunternehmen Deloitte hat in einer Studie von 2013 ermittelt, dass eine Bierflasche in ihrem Mehrweg-Leben insgesamt 437 Kilometer zurücklegt.