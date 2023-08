Fachkräftemangel Mit Stammtischen und Weizenfeldern wollen Mittelständler neue Mitarbeitende gewinnen

Unternehmen begegnen dem Fachkräftemangel mit den ungewöhnlichsten Initiativen. Ein paar Beispiele aus der täglichen Praxis von Bäckereien bis Großbetrieben.

Mitarbeitende werden mittlerweile mit ungewöhnlichsten Aktionen angeworben.

Köln Der Kampf um Arbeits- und Fachkräfte macht Unternehmen erfinderisch. Ein Beispiel dafür liefert die EBM-Papst-Gruppe, ein Hersteller von Ventilatoren und Motoren mit Hauptsitz in Mulfingen in Baden-Württemberg. Auf der diesjährigen Hannover-Messe verantworteten die Auszubildenden den Auftritt des Familienunternehmens mit knapp 15.000 Mitarbeitern, wie eine Sprecherin des Unternehmens mitteilt: „Mit diesem Projekt wollten wir zeigen, dass junge Menschen schon in der Lehre Verantwortung übernehmen können und mit ihren Ideen die gesamte Mitarbeiterschaft inspirieren können.“ Gleichzeitig will die Firma Interesse für Ausbildungs- und Studienplätze wecken.

Damit steht das Unternehmen in einer Reihe mit anderen, die mit kreativen Ideen Fachkräfte gewinnen wollen. So auch Karsten Drews und Frank Walter, Geschäftsführer und Ausbildungsleiter bei HBS Elektrobau mit Sitz in Oettersdorf, sie reisen dafür ins Ausland, auch nach Marokko.

