Familienunternehmen Nachfolge für Doreen Nowotne: Maximilian Schwaiger wird 2023 Aufsichtsratschef bei Haniel

Düsseldorf Mit Maximilian Schwaiger wird ab Frühjahr 2023 wieder ein Mitglied der Haniel-Familie den Aufsichtsrat des Mischkonzerns führen. Das teilte das 1756 gegründete Familienunternehmen am Montagabend mit. Schwaiger ist seit 14 Jahren in leitender Funktion beim Autozulieferer Continental tätig.

Er gehört seit 2018 dem sogenannten kleinen Kreis der Gesellschafter an, seit 2020 ist er Mitglied des bislang von Doreen Nowotne geführten Aufsichtsrats. Die Private-Equity-Expertin war die erste familienfremde Frau an der Spitze des traditionsreichen Konzerns. Nowotne bleibt bis zur nächsten Gesellschafterversammlung Chefaufseherin. Noch ist unklar, ob sie dem Gremium danach weiter als einfaches Mitglied angehören wird.

Der designierte Aufsichtsratsvorsitzende Maximilian Schwaiger dankte Nowotne für die frühzeitige Weichenstellung und die Unterstützung, „diese bildet das Fundament für eine erfolgreiche Übergabe im kommenden Jahr“. Schwaiger gilt als offen und entscheidungsstark, heißt es aus Gesellschafterkreisen. Er bringt nicht nur Expertise in Führungsaufgaben und Mergers & Acquisitions (M&A) mit, sondern auch Auslandserfahrung: Er war für den Finanzbereich eines Tochterunternehmens in Großbritannien verantwortlich.

Darüber hinaus wurde in der Gesellschafterversammlung vom 30. April 2022 Thomas Vollmoeller in den Aufsichtsrat gewählt. Er war bis 2020 CEO der New Work SE und ist Mitglied in mehreren Aufsichtsräten, bei der eDreams ODIGEO SA hat er auch den Vorsitz des Gremiums inne. Er folgt auf Patrick Schwarz-Schütte, der sein Amt zum Ablauf der Gesellschafterversammlung niedergelegt hatte.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

„Wir sind bei der Transformation von Haniel in den vergangenen Jahren bereits gut vorangekommen. Ich bin stolz darauf, das Unternehmen auf einem wichtigen Abschnitt dieses Weges begleiten zu können“, sagte Nowotne. „Nun geht es darum, die Vollendung des Generationswechsels im Aufsichtsrat einzuleiten, damit die Familie im nächsten Jahr die Führung des Gremiums wieder übernehmen kann.“

In Bezug auf Vollmoeller, den Neuzugang im Gremium, erklärte die 49-Jährige: „Seine Expertise wird uns insbesondere bei der Weiterentwicklung der Unternehmenskultur und digitaler Geschäftsmodelle helfen.“ 2021 setzte die Haniel-Gruppe 3,7 Milliarden Euro um, 18 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Das operative Ergebnis steigt ebenfalls um 18 Prozent auf 276 Millionen Euro.

Mehr: Porsche und Haniel: Start-up 1Komma5 Grad sammelt mehr als 200 Millionen Euro ein