Familienunternehmen Viessmann investiert eine Milliarde Euro in Klimalösungen und Wärmepumpen

Es ist für Viessmann ein Investitionsplan in historischer Dimension: In den nächsten drei Jahren will der Heizungs- und Klimaspezialist eine Milliarde Euro investieren.

„Beispiellose geopolitische Entwicklungen erfordern beispiellose Antworten.“ (Foto: Sandra Steh Photography/Viessmann) Max Viessmann

Düsseldorf Das Familienunternehmen Viessmann plant eine „historische Investition“ in Klimalösungen und Wärmepumpen: In den kommenden drei Jahren soll eine Milliarde Euro in Forschung und Entwicklung sowie in die Produktionskapazitäten fließen, wie das Handelsblatt vorab erfuhr. Das Unternehmen will die Produktionskapazitäten sowie die Forschung und Entwicklung ausweiten.

„Beispiellose geopolitische Entwicklungen erfordern beispiellose Antworten“, sagte Max Viessmann, CEO der Viessmann Group. Man benötige mehr Geschwindigkeit und Pragmatismus, um den Klimawandel zu bekämpfen und die Energiegewinnung und -nutzung der Zukunft neu zu denken „und damit die geopolitische Unabhängigkeit Europas zu stärken“.

Durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine hat die Energiewende an Dringlichkeit gewonnen. Seit der Invasion hat Deutschland die Abhängigkeit von russischen Energieträgern zwar gesenkt. Weiterhin stammen aber 35 Prozent des Gases aus Russland, wie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Wochenende sagte. Die Sorge vor einem Lieferstopp ist in der Wirtschaft hoch.